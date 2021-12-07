banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
İmamoğlu'dan Davutoğlu'na mavi boncuk!
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
KKTC’de benzinin litre fiyatı 10 lirayı aştı
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu
Avusturya’nın yeni başbakanı Karl Nehammer oldu

Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor

-Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce:-"Gratis ile birlikte hayata geçirdiğimiz çözüm ile ödemeler için müşterilerin kasaya gitmelerine gerek kalmadan reyonda hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme alınabilmesini sağlıyoruz"

Ekonomi 07.12.2021, 11:13
Akbank Cebe POS ile kurumsal markalar da ödemelerini dijitalleştiriyor

İSTANBUL(AA) - Akbank Cebe POS uygulaması, Türkiye’de ilk kez seçili Gratis mağazalarında tüketicilerin deneyimine sunulacak.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Cebe POS uygulaması 2020’nin sonunda küçük işletmelerden büyük ilgi görerek binlerce iş yeri tarafından kullanılmaya başlandı. Baştan sona dijital ve hızlandırılmış bir deneyim olarak tasarlanan Cebe POS uygulaması, Türkiye’de yine bir ilk olarak seçili Gratis mağazalarında hayata geçiyor.

Bu uygulama ile Gratis müşterileri alışverişlerini tamamladıktan sonra kasaya gitmelerine, kuyruğa girmelerine gerek kalmadan reyonlarda temassız, QR veya mobil ödeme yöntemlerinden biri ile hızlı ve güvenli bir şekilde ödemelerini gerçekleştirecek, mağaza içinde hızlı ve dijital ödeme deneyimini yaşayabilecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Akbank Cebe POS uygulaması ile sunulan deneyimin dijital ödemeler dünyasında fark yaratacağını kaydetti.

Salgın koşullarında alışverişlerde temassız, QR ve mobil ödemelerin arttığını ve hızın önem kazandığını aktaran Yüce, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Akbank Cebe POS uygulaması ile kurumsal işletmelere de hızlı ve güvenilir ödeme almak için mağaza içi kolaylıkla adapte edilebilir çözümler sunuyoruz. Gratis ile birlikte hayata geçirdiğimiz çözüm ile ödemeler için müşterilerin kasaya gitmelerine gerek kalmadan reyonda hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme alınabilmesini sağlıyoruz.

Özellikle indirim ve yoğun alışveriş dönemlerinde kasa ve mağaza yoğunluğunun önüne geçilirken hem üye işyerlerine verimli bir iş ortamı sunulmasına fayda sağlıyor hem de kasaların önünde oluşan uzun kuyrukların önüne geçilerek sosyal mesafeli ve hızlı ödeme alanları yaratıyoruz. Uygulamayı önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde de görecek olmak, her sektörden iş yerini dijital çözümler ile desteklemek bizleri heyecanlandırıyor.”

Gratis CEO’su Bülent Gürcan ise ise “Akbank’ın Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği Cebe POS uygulamasını yine Türkiye’de bir ilk olarak Gratis müşterilerinin deneyimine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gratis mağazalarına gelenler artık Cebe POS uygulaması sayesinde kasaya gitmeden reyonlardan hızlı ve güvenli bir şeklide ödeme yaparak keyifle alışverişlerini tamamlayabilecek." ifadelerini kullandı.

#AKBANK #gratis
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8