Akbank aylık faiz oranını 1.63’e indirdi

Akbank Genel Müdürlük çağrı merkezinden, kredi kartı müşterilerini arayan operatörler, 3 bin ile 30 bin TL arasındaki bir kampanya ile faiz oranını aylık 1.63 e indirdiğini belirtiyor.

Normal şartlarda 1.80 aylık faiz uygulanırken, Akbank’ın bu hamlesi, bankacılık sektörünün de faizleri düşürmeye başladığı intibaını oluşturdu. Özel bankalardan beklenen faiz indiriminin de yakın olduğu düşünülüyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine rağmen, henüz bankalar müşterilere yönelik bir açıklama yapmadı.