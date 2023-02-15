Akbank, 650 milyon TL destekle afet bölgesi için çalışmalarına devam ediyor

Akbank, afet bölgesi için bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalara ilaveten 650 milyon TL destek vereceğini açıkladı. Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen deprem felaketinin ilk anlarından itibaren ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde tüm gücüyle çalışan banka; afet bölgesindeki bankacılık ihtiyaçları için de finansal kolaylıkları hayata geçiriyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor. Akbank, afet bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek vermek üzere kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu doğrultuda bankacılık ihtiyaçları için finansal kolaylıkları hızla hayata geçirirken; barınma, ısınma ve beslenme gibi öncelikli ihtiyaçlar için de ilgili kurumların koordinasyonuyla yaşam konteyneri, jeneratör, ısıtıcı, yatak, battaniye, erzak gibi malzemeleri bölgeye sevk etti. Bu süreçte banka çalışanlarının da gönüllü destekleriyle hazırlanan yardım paketleri bölgedeki depremzedelerle buluşturuldu. Banka, öncelikli ihtiyaçların karşılanmasına ilave olarak bölgenin yeniden kalkınması ve depremzedelerin yaşamlarını yeniden kurabilmeleri amacıyla 650 milyon TL daha destek vereceğini açıkladı.

Banka, afet bölgesinde bankacılık ihtiyaçları için önlemleri ve kolaylıkları hayata geçirdi

Yapılan açıklamaya göre Akbank, deprem bölgesindeki müşterilerinin ihtiyaç duyduğu finansal kolaylıkları sağlıyor. Deprem felaketinden en fazla etkilenen illerde (Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay) hesabı bulunan veya bu illerde yaşayan kredi kartı, tüketici kredileri sahibi olan banka müşterilerinin ödemeleri faizsiz olarak erteleniyor. Finansal destek kapsamında ayrıca yine bu illerde yaşayan banka müşterilerinin ticari kredilerini de öteleme imkanı sunuluyor.

Bu süreçte ilgili müşterilerin ekstrelerine ya da hesaplarına gecikme faizi yansıtılmıyor ve gecikme bildirimi yapılmıyor. Aynı zamanda depremden etkilenen banka müşterileri, talep etmeleri durumunda, vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarını 6 aya kadar erteleyebiliyor. Bankanın müşterileri, deprem bölgesindeki şubelerdeki hesaplarından ve tüm Akbank kanallarından havale, EFT ve SWIFT işlemlerini ve bu şubelerdeki hesaplarına yapılan havale işlemlerini ücretsiz gerçekleştiriyor.

Öte yandan afet bölgesine yapılan nakdi yardım süreçlerini kolaylaştırmak üzere banka, müşterilerinin bağış amaçlı gönderilen transferlerinden hiçbir ücret almazken, 28 Şubat 2023’e kadar bankanın kredi kartlarıyla ahbap.org, akutvakfi.org.tr ve kizilay.org.tr’den yapılan bağışları ücretsiz ve faizsiz olarak 6 taksitle ödeme imkânı sunuyor.

Ayrıca banka müşterileri depremden en çok etkilenen 10 ilde, Akbank ATM’leri dışındaki diğer banka ATM’lerinden yapacakları işlemleri ücretsiz gerçekleştirebiliyor. İlgili müşteriler, bankanın ATM’lerinden kartsız para yatırma ve limit üzeri para çekme işlemlerini de ücretsiz gerçekleştirebiliyor. Bu illerde QR ile para çekme limitleri ise 5 bin TL’den 8 bin TL’ye yükseltildi.