Akaryakıtta yeni yatırımlar artıyor

Otogaz ve LPG sektöründe yatırımlar artıyor. Devreye alınacak yeni istasyonlar ile istihdamların artırılması amaçlanıyor.

Türkiye LPG ve otogaz sektöründe faaliyetleri bulunan Yurtgaz, yeni yatırıma soyundu. Şirket, 2023 yılına kadar istasyon sayısını bin 500’e, istihdam rakamını ise 3 bin kişiye çıkarmayı hedefliyor. Şirket, Şirketin yönetim kurulu başkanı Abdullah Gümüş uzun yıllardır akaryakıt sektöründe faaliyet gösterdiklerini belirterek “Hem sektöre hem de Türkiye ekonomisine katkılarımız artarak devam edecek. Yatırım ve istihdam tarafında büyümemiz sürecek” açıklamasında bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde birçok şirketin mali olarak zor duruma girdiğini ifade eden Gümüş “Ülke ekonomisi zor süreci atlattı. Akaryakıt sektörü için de aynı durumu söylemek gerekir. Bundan sonraki dönemde büyüme yoluna giriyoruz. Yatırımlarımız devam edecek. Yerli ve milli bir marka olarak ülkemize katkılarımız sürecek” dedi.