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Akaryakıtta son fiyatlar ne? Benzin ve mazot ne kadar?
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş indirim geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası motorine ve benzine üst üste zamlar yapılmıştı.
Ekonomi 30.03.2022, 09:26
Yapılan zamların ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.
İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09, Ankara'da ve İzmir'de ise 22,17 liraya oldu.
30 MART BENZİN FİYATLARI
İstanbul benzin fiyatı: 19,70
Ankara benzin fiyatı: 19,78
İzmir benzin fiyatı: 19,80