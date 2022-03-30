Akaryakıtta son fiyatlar ne? Benzin ve mazot ne kadar?

Yapılan zamların ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim geldi.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09, Ankara'da ve İzmir'de ise 22,17 liraya oldu.

30 MART BENZİN FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80