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Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi: 24 kuruş artış var fakat pompaya yansımayacak...

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere, akaryakıt ürünlerine ÖTV düzenlemesi yapıldı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre benzine yapılan 24 kuruşluk fiyat artışı, pompa satış fiyatlarına yansımayacak.

Ekonomi 27.08.2021, 10:00
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi: 24 kuruş artış var fakat pompaya yansımayacak...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) benzine yapılan 24 kuruşluk fiyat artışına ilişkin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

POMPA FİYATLARINA YANSIMAYACAK

Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi, 27 Ağustos 2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 24 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiştir. Artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.

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