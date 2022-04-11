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Akaryakıtta bugün! İşte güncel fiyatlar...
Brent petrol fiyatlarının 102 dolara kadar düşmesinin ardından benzin fiyatlarında indirim beklentisi bulunuyor ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte 11 Nisan motorin, LPG ve benzin fiyatları...
Ekonomi 11.04.2022, 11:11
ANKARA VE İSTANBUL BENZİN - MOTORİN FİYATLARI 11 NİSAN
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL
ANKARA
Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL
İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL