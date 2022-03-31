Akaryakıtta bir indirim daha!

Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara kadar geriledi. Buna bağlı olarak Türkiye'de motorinin litre fiyatına 1 lira 55 kuruş indirim yapıldı. Petroldeki düşüş devam ederken motorinin litre fiyatına bir indirim daha geliyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 88 kuruş indirim yapılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYALARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 22,09 liradan 21,21 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 22,17 liradan 21,29 liraya düştü.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜYOR

31 Mart 2022 brent petrol fiyatı, uluslararası piyasada 107 dolardan işlem görüyor.

KURUŞ KURUŞ İNDİRİM GELMİŞTİ

Benzin ve motorine Mart ayı içerisinde gelen zamların ardından, 3 gün üst süte indirim gelmişti. Motorin fiyatları için 15 Mart'ta gelen gelen 2,38 TL indirimin ardından, 16 Mart'ta motorin fiyatları için 93 kuruş, benzin fiyatı ise 1,76 TL yeni indirim yapıldı. 18 Mart'ta ise benzin fiyatlarına 62 kuruş, motorine ise 1 lira 1 kuruşluk indirim geldi