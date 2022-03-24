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Akaryakıta zam gelebilir! Brent petrol uçuşta...
Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı. Yaşanan bu gelişme sonrasında Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar gelir mi sorusu akıllara geliyor.
Ekonomi 24.03.2022, 09:30
Mart ayının ortasında 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatları, hemen ardından başladığı yukarı yönlü hareketine devam ediyor.
Brent Petrol, 24 Mart Perşembe sabahında spot piyasada 121 dolarlık fiyatla işlem görüyor.