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Akaryakıta çifte indirim yapıldı!

Brent petrolün son 6 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından akaryakıta çifte indirim yapıldı.

Ekonomi 06.08.2022, 11:05
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!

NE KADAR İNDİRİM GELDİ?
Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa, Ankara'da 20 lira 17 kuruşa ve İzmir'de 20 lira 15 kuruşa geriledi.

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa, Ankara'da 23 lira 51 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 52 kuruşa düştü.

#akaryakıt
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