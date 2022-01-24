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Akaryakıt sektörü bayi paylarında iyileştirme bekliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi akaryakıt sektörü temsilcileri, pandemi döneminde artan mâliyetlere karşılık eriyen kar marjları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bursalı firmalar, öncelikli olarak bayi paylarının artan maliyetleri karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ekonomi 24.01.2022, 13:53
Akaryakıt sektörü bayi paylarında iyileştirme bekliyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyesi akaryakıt sektörü temsilcileri, pandemi döneminde artan mâliyetlere karşılık eriyen kar marjları nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Bursalı firmalar, öncelikli olarak bayi paylarının artan maliyetleri karşılayabilecek seviyeye yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

BTSO 34. Meslek Komitesi Genişletilmiş Sektörel Analiz Toplantısı, BTSO Hizmet Binası’da gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, Orhangazi TSO Başkanı Erol Hatırlı, Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Meclis Üyesi İlhan Parseker ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda, sektörün çözüm bekleyen meselelerini ve taleplerini dile getirildi. Toplantının ana gündemi akaryakıt sektöründeki bayi payları oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 50 bini aşkın BTSO üyesinin pandemi sürecini en az zararla atlatması ve faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesi amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Enerji ve akaryakıt sektöründen gelen tüm taleplerin takipçisi olduklarını belirten Başkan Burkay, dağıtım şirketlerinin akaryakıt bayilerinin mağduriyetine sebep olan promosyon maliyetleri konusunu BTSO’nun girişimleriyle çözüme kavuşturduklarını hatırlattı. Oda olarak ayrıca sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Valilik bünyesinde oluşturulan Kriz Masası’nda akaryakıt istasyonlarının faaliyetlerini sürdürebilmelerini sağladıklarını dile getiren Başkan Burkay, “Bununla birlikte tehlikeli ve kimyevi madde taşımacılığında sürücü temini ve araçların çalışma saatleri konusunda Bakanlık nezdinde girişimlerimizi başlattık. Ayrıca sektörde faaliyet gösteren firmalarımızdan lisans türüne göre talep edilen teminat miktarının ve şartlarının gözden geçirilmesini de Bakanlığımızla ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’muzla paylaştık. Akaryakıt bayilerimizin kar marjlarının artırılmasından denetim usullerine kadar sektör temsilcilerimizden gelen diğer taleplerin de karşılık bulması için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu sorunları ayrıca TOBB Türkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi’mizin de gündemine taşıyacağız.”

Dünya genelinde enerji sektöründe önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, “İran’ın doğalgaz iletim hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanmaya başlanan gaz kısıtlaması ve planlanan elektrik kesintileri, Bursa başta olmak üzere ülkemizin üretim merkezlerini olumsuz etkilemektedir. Bu konuya ilişkin dün Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdik. Yürütülen diplomasi trafiği ve yapılan çalışmalarla enerji akışının en kısa sürede normal seyrine dönmesini ve üretimin kesintisiz olarak süreceğine inanıyorum. Bununla birlikte ülkemizin enerji politikaları kapsamında sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek yatırımların da ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

“Artak akılla aşacağız”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, pandeminin ortaya çıktığı ilk günden itibaren BTSO’nun kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde sektörlerden gelen tüm talepleri, çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurumlara aktardığını söyledi. Pandemiden çıkış sürecinde birçok sektörde toparlanma başlamış olsa da işletmelerin çözüm bekleyen bazı sorunları olduğunu belirten Uğur, “Enerji ve akaryakıt sektöründe karşılaşılan sorunları da ortak aklın rehberliğinde aşabileceğimize inanıyorum. BTSO olarak üyelerimizin yanında yer almaya ve tüm üyelerimizin sesi olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve Meclis Üyesi Erol Dağlıoğlu, son iki yıldır devam eden pandemiden en fazla etkilenen sektörlerin başında enerjinin geldiğini söyledi. Enerji emtia fiyatlarında bu süreçte hızlı gelgitler yaşandığını belirten Dağlıoğlu, “Salgının başlangıcında ekonomiler kapanmış, enerji talebi azalınca enerji fiyatları da düşmüştü. Ancak pandemiden çıkışta üretimin yeniden artmasıyla birlikte talebe yetişemeyen bir arzla karşılaştık. Bu dönemde enerji fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı. Döviz kurlarındaki oynaklıkla birlikte kontrol edemediğimiz, stok maliyetlerini tutturamadığımız bir dönemden geçiyoruz. Özellikle akaryakıt sektöründe karlılık oranlarında eskiye nazaran önemli bir düşüş var.” diye konuştu.

“Akaryakıt sektörü zor günler geçiriyor”

BTSO Meclis Üyesi İlhan Parseker, akaryakıt bayilerinin artan maliyetlere karşılık günden güne eriyen kar marjları nedeniyle çok zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi. Yılbaşı itibariyle istasyonların işçilik maliyetlerinin yüzde 50, nakliye maliyetlerinin yüzde 100, elektrik maliyetlerinin yüzde 130 diğer işletme giderlerinin ise enflasyonun üzerinde arttığını kaydeden Parseker, “Buna rağmen mevcut bayi marjı geçen yılın Ocak ayına göre yalnızca 7 kuruş artmış ve 48 kuruş olmuştur. Bursa’da faaliyet gösteren 365 akaryakıt istasyonunda sadece işçilik maliyetinin brüt marja oranı yüzde 52 seviyesine ulaşmıştır. Bayilerimiz artan akaryakıt fiyatları ve nakliye maliyetleri nedeniyle önemli ölçüde sermaye eksikliği yaşamakta, bazı bayiler istasyonlarına ikmal yapamamaktadır. Bayi marjlarıyla ilgili acil olarak bir düzenleme yapılmadığı takdirde bu tablo daha da ağırlaşacak, 7 gün 24 saat hizmet veren istasyonların faaliyetleri kesintiye uğrayabilecektir. Bu noktada bayi paylarının artan maliyetleri karşılayabilecek bir seviyeye yükseltilerek iyileştirilmesi, bundan sonraki dönemler için de payların en az enflasyon oranında artışını sağlayacak yeni bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz.” dedi.

Orhangazi TSO Başkanı Erol Hatırlı ise akaryakıt sektöründe yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması adına desteklerinin süreceğini kaydetti.

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