banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay’dan flaş
Yargıtay’dan flaş
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 4 bin bin 266’ya yükseldi
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Avcı: "Hak ederek buradayız"
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!
Benzin ve motorine bir zam daha yapıldı!

Akaryakıt işletmecileri ’maktu’ değil ’nispi’ kar marjı istiyor

SAMSUN (İHA) – Akaryakıt istasyonları işletmecileri, akaryakıt ücretlerine zam gelmesine rağmen kendi kar marjlarında bir artış olmaması ve artan maliyetler dolayısıyla ayakta durmakta zorlandıklarını ve ’maktu’ kar marjı sisteminden ’nispi’ kar marjı sistemine geçilmesi gerektiğini söylediler.

Ekonomi 08.01.2022, 13:55
Akaryakıt işletmecileri ’maktu’ değil ’nispi’ kar marjı istiyor

SAMSUN (İHA) – Akaryakıt istasyonları işletmecileri, akaryakıt ücretlerine zam gelmesine rağmen kendi kar marjlarında bir artış olmaması ve artan maliyetler dolayısıyla ayakta durmakta zorlandıklarını ve ’maktu’ kar marjı sisteminden ’nispi’ kar marjı sistemine geçilmesi gerektiğini söylediler.

Son günlerde sürekli zam gelen akaryakıt fiyatlarına rağmen kazançlarında bir artış yaşanmadığına dikkat çeken akaryakıt istasyonu işletmecileri, artan maliyetler dolayısıyla zararına satış yaptıklarını ifade ediyorlar. Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası (PÜİS) Samsun Şube Başkanı Zafer Güler, kredi kartı komisyonu ve maktu kar marjı sayesinde akaryakıt istasyonu işletmecilerinin zor durumda olduğunu ileri sürerek, kar marjında enflasyon oranının korunarak nispi kar marjı sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

“Yakıt alamayan müşteriler istasyon sahiplerine kızıyorlar”

Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında oluşan yoğunluk hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Zafer Güler, “Akaryakıtın bileşimi dolar ve petrol fiyatları. Biz akaryakıtı ithal ettiğimiz için fiyatların artması çok normal. Fiyatların aşağıya düşmesini umut ediyoruz ama enflasyon rakamlarına baktığımızda pek mümkün görünmüyor. Bu fiyatlar hem tüketici hem de bizi zor durumda bıraktı. Çünkü istasyonlara akın edildiği için bayiler de zor durumda kalıyor. Bizler suçlanıyoruz. Bir istasyonun günlük kapasitesi 30-40 bin litredir. İnsanlar zam öncesi panik halinde deposunu doldurmaya geliyor. Böyle olunca da istasyonların kapasitesi yetmiyor. İnsanlar da yakıt kalmayınca istasyonlara, ‘yarına mal saklıyorsunuz’ diye bizleri suçluyorlar. Bu koşullarda yetmek mümkün değil. Bizim mal satmamak gibi bir lüksümüz yok” dedi.

“Benzin 8 TL’yken de 14 TL’yken de litre başına 40 kuruş kazanıyoruz”

İstasyonların kar marjının maktu oran olarak maliyetlere göre çok az olduğunu vurgulayan Zafer Güler, “Şu anki enflasyon ile akaryakıt istasyonları para kazanmıyor, aksine zarar konumundayız. Elektrik, asgari ücret, doğalgaz ve su zamları bizleri bayağı etkiledi. Akaryakıta zam geldikçe bizim kazancımız artmıyor. Bizim kâr marjımız 8 TL’ye mal satarken de aynıydı şu anda 13-14 TL’ye satarken de aynı. Bu yüzdeli oranda olsa kar marjımız artacak ama böyle değil. Talebimiz, enflasyon oranında bir gelir bekliyoruz. Çünkü artık masrafların altında eziliyoruz. Maktu ücret, dağıtıcı ile bizim aramızda litre başına 80 kuruştu. Bunu da dağıtıcı ile 40’ar kuruş olarak paylaşıyoruz. Akaryakıtçıların ayakta kalması için acil çözüm bekliyoruz” diye konuştu.

“Bankalar kredi kartından yüzde 2 komisyon alıyor”

Kredi kartı komisyonu ve kar marjı sistemi hakkında da görüşlerini paylaşan Güler, şunları söyledi:

“Bir de kredi kartı alışverişlerinden yaşadığımız mağduriyet söz konusu. Tüketici bizden 100 TL’lik yakıt alıp, kartta çektirdiğinde biz o parayı bankadan 98 TL olarak alıyoruz. Yani bankalar yüzde 2 komisyon alıyor. Bankalar, ‘parayı 40 gün hesabınızda tutarsanız, komisyon almayız’ diyorlar. 40 gün hangi bayi dayanabilir? Bu oranın yüzde 2,5’a çıktığı zamanlar da oldu. Kredi kart komisyonları ve kâr maktu konusu taleplerimizi idarecilere ilettik. Kar marjlarımızın maktu değil de nispi yani oranlara göre artması için talepte bulunduk. Nispi olarak ne kadar olacağı hükümetin bileceği şey. Biz sadece eski sistem ile yaşayamayacağımızı anlattık. Bununla ilgili de gelişme bekliyoruz. Bizi ayakta tutabilecek bir marj talebinde bulunduk ve cevabını bekliyoruz. Bir tüccar para kazanmadan ayakta durabilir mi? Şu anda günde 10 bin litre akaryakıt satan bir istasyon tamamen zarar durumunda. Bununla ilgili belgeleri ilgili bakanlıklara sunduk. Aralık ayından bu zamana sıfır kazançla gidiyoruz.”

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Gaziantep FK 20 31
7. Adana Demirspor 19 30
8. Beşiktaş 19 28
9. Alanyaspor 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 20 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 40
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 19 35
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Kocaelispor 19 25
11. Tuzlaspor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 19 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8