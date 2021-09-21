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Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş zam kararı!

Akaryakıt ürünlerinde motorin fiyatları grubuna zam… Otomobil sürücüleri pahalı akaryakıt fiyatları karşısında indirim beklerken motorin fiyatları zamlandı. EPGİS zammın miktarını açıkladı.

Ekonomi 21.09.2021, 12:55
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş zam kararı!

Akaryakıtta motorin fiyatları üzerinde yeni bir zam yaşandı... Motorin fiyatları gece yarısından itibaren zamlandı fakat zam ÖTV'den karşılanacak. Dünyanın en pahalı akaryakıt ürünlerini kullanan ülkelerden biri olan Türkiye’de akaryakıt fiyatları otomobil sürücülerini zora sokuyor. Bugün Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) motorin fiyatlarında salı günü gecesinden itibaren fiyat artışı yaşanacağını duyurdu.

MOTORİN FİYATLARI ZAMMI ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Motorin litre fiyatı yarın gece yarısından itibaren 29 kuruş zamlandı. Zammı EPGİS kaynakları paylaştı. Fiyat artışının ise, rafineri çıkış fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"21/09/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 29 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır." 

Motorin fiyatları yarışa girdi! İşte en güncel motorin fiyatları...

ZAM ÖTV'DEN KARŞILANACAK

Sürücüleri yakından ilgilendiren fiyat artışı gelişmesinde bir detay gözlerden kaçmadı. Akaryakıtta motorin fiyatlarına gelen fiyat artışı mevcut Eşel Mobil Sistemi gereği Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanacak ve böylece artışın akaryakıt pompa satış fiyatları üzerinde etkisi olmayacak.

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