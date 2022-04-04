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Akaryakıt fiyatlarına zam kapıda!
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından Lpg'li araç sahiplerinin gözü akaryakıt fiyatlarındaydı fakat bugün üzücü haber geldi. Akaryakıta indirim beklenirken 5 Nisan itibariyle zam geliyor. İşte 5 Nisan 2022 Akaryakıt zam oranı...
Ekonomi 04.04.2022, 10:36
Edinilen bilgiye göre, LPG'ye 5 Nisan itibarıyla 60-65 kuruş arasında zam geliyor. Zamlarla birlikte otogazın litre fiyatı 12 lira olacak. Otogazın güncel fiyatı 11.30 seviyesinde seyrederken 5 Nisan zam sonrası 12 liraya yaklaşması bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin:
İstanbul: 19,00
Ankara: 19,08
İzmir: 19,10
Motorin:
İstanbul: 22,08
Ankara: 22,18
İzmir: 22,19
Otogaz:
İstanbul: 11,03
Ankara: 11,20
İzmir: 11,03