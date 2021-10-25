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AK Parti'den ekonomi mesajı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Canlı yayında gündeme dair soruları yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ekonomiyle ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. AK Parti döneminde milletin enflasyona ezdirilmediğini belirten Kandemir, "Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz." dedi.

Ekonomi 25.10.2021, 14:20 25.10.2021, 14:41
AK Parti'den ekonomi mesajı: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. 10 büyükelçinin tepki çeken Osman Kavala mektubuyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu açıklama asla kabul edilemez. Türkiye'de yargı bağımsız, kimse müdahale edemez. Bu ülkelerle bize göre 'terörist' olan kimseler var. Kendilerine FETÖ'yü sorduğumuzda bağımsız yargı diyorlar. Biz iade talep ettiğimizde bağımsız yargı dediler. Bu ülkelerin Türkiye'ye parmak sallamasına kimse müdahale edemez. Biz bağımsız bir ülkeyiz, kimsenin tavsiyesine ihtiyacımız yok. Bir dış vesayet kurma girişimi olarak görüyoruz. Dışarıdan vesayet kurma girişimlerine Türkiye fırsat vermez." dedi.

Kandemir, "Üzülerek görüyoruz ki muhalefet Türkiye'nin karşısında kim varsa onun yanında yer alıyor. Türkiye pek çok krizi yönetmiştir. bu meselede tam bağımsız ülke nasıl davranması gerekiyorsa öyle davranmıştır." ifadelerini kullandı.

10 büyükelçinin "istenmeyen adam" ilan edilmesi süreciyle ilgili konuşan Kandemir, "Dışişleri bürokrasisi bir yol haritası çıkarır. Dışişleri bakanlığımız çalışıyor. Kabine toplantısında bir yol haritası sunulacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye bir yol alacaktır. " şeklinde konuştu.

Son seçim anketleriyle ilgili soruya da yanıt veren Kandemir, "Vatandaşımız 'yine umudumuz AK Parti'de' diyor. Türkiye büyüyerek bu sınamalardan çıkacaktır, bunu sahalardan görüyoruz." dedi.

Ekonomide atılacak adımlara ilişkin bilgi veren Kandemir, "Burada tabii bizler sokağın sesini dinliyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun. Bizler birçok meseleyi yönetmiş ülkeyiz. Bu geçici dalgaların nihayetinde çok güzel bir ortama bağlanacağına inanıyorum. Tüm aktörler çalışıyor. Milletimizin gönlü rahat olsun. AK Parti döneminde milletimiz enflasyona ezdirilmemiştir. Bu dönem çok geniş bir ferahlamayı göreceğiz. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı rahatlatacak müdahaleleri göreceğiz. İşçi ve memurlarla müzakereler vardı. Son dönemde bu kadar mutlu bir toplu sözleşmeye imza atılmamıştı. Devamı gelecek. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

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