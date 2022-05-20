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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten asgari ücrete ek zam açıklaması!
6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz ayında emekli ve memur zammı netleşecek. 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' sorusunun cevabı vatadaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki 'Asgari ücrete zam gelecek mi?', 'Asgari ücrete ara zam gelecek mi?' Konu ile ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamlarda bulundu. İşte detaylar...
Ekonomi 20.05.2022, 13:48
AK Parti MYK toplantısının ardından, açıklamalarda bulunan AKP sözcüsü Ömer Çelik Ömer Çelik şunları söyledi:
- "Vatandaşımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için çalışmalar yapıyoruz"
- “Çalışma Bakanımız düzenli olarak açıklıyor. Sürekli olarak bir düzenleme yapıldıktan sonra ikinci bir düzenleme için çalışma yapılmıyor. Biz emekli, esnaf, çiftçi, genç arkadaşlarımızdan gelen talepleri yakın bir şekilde takip ediyoruz. Vatandaşımızın enflasyon ve olumsuz gelişmeler karşısında ezilmemesi için toplantılar yapıyoruz. Onların zamanlaması, içeriklendirilmesi Çalışma Bakanlığı açısından hangi takvimle yapıyorlar, şu anda bir şey söylemek erken. Onlar olgunlaştığı zaman bilgileri sizinle paylaşırız. Çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler son derece sıkı bir takiple ve son derece sistematikle değerlendirilir."
- "Vatandaşlarımız şunu bilsinler ki çeşitli sosyal kesimlerden bize iletilen talepler sistematik şekilde değerlendiriliyor."