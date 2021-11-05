banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İyi Parti'de işler iyi gitmiyor!
İyi Parti'de işler iyi gitmiyor!
Duygulandıran bağlılık! Fero hala sahibinin mezarı başında
Duygulandıran bağlılık! Fero hala sahibinin mezarı başında
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!

AK Parti'nin EYT'liler için kademeli düşük maaşla emeklilik planı ne?

Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3 bin 600 ek gösterge için AK Parti'nin harekete geçtiğine dair açıklamalar devam ederken bu konuların nasıl şekillendirileceği merak uyandırıyor.

Ekonomi 05.11.2021, 23:21
AK Parti'nin EYT'liler için kademeli düşük maaşla emeklilik planı ne?

TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon her geçen gün vatandaşların üzerine yük bindirirken iktidar cephesi ise yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AK Parti Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkanı tanıyan bir model üzerinde çalışılıyor.
Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışa kesin gözüyle bakılırken 3 bin 600 ek gösterge talebinin karşılanması ve AK Parti döneminde ilk kez emeklilikte yaşa takılanlara yönelik adım atılması da gündemde. AK Parti’de yürütülen çalışmalar için, “Bunların hiçbirinin altı boş değil. Vatandaşın derdine çare bulmak zorundayız” değerlendirmesi yapılıyor.

'ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞ'

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda temel hedef, artan fiyatlardan en çok etkilenen dar gelirli, dezavantajlı grupları rahatlatmak. Bunun için asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttırılacağı ifade ediliyor. Asgari ücrette yüzde 25 üzerinde artış konuşulurken, yaklaşık 4 bin 500 lira brüt, 3 bin 500 lira net ücretin makul olacağı kaydediliyor.

Emeklilik için prim gün sayısını dolduran ama yaş bekleyenlerin talepleri de uzun yılların ardından AK Parti’nin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce sıcak bakmadığını söylediği bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği biliniyor. AK Partili kaynaklar “EYT için etki analizi yapılıyor” derken bir dizi formül üzerinde çalışıldığı ifade ediyor.

EMEKLİLİK 5 YIL GERİYE ÇEKİLİRSE 6 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT’liler emeklilik için sigorta prim gün sayısının yeterli olmasını talep ediyor. Ancak AK Parti’nin çalışmasında bu formül seçenek dışı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emekliliğin 5 yıl öne çekilmesinin yaklaşık 6 milyon kişinin bir anda emekli olması anlamına geleceğine dikkat çeken yetkililer bütçenin bu yükü kaldıramayacağını kaydediyor.

KADEMELENDİRİLMİŞ DÜŞÜK MAAŞLA EMEKLİLİK İMKANI

EYT sorununu çözmek için kurulan masada prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için 2 yılı kalanların emekli edilip maaşlarının ödenmesi formülü var. Ama üzerinde çalışılan asıl konu “Kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkanı” tanıyan model. Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden çalışılan bu sistemde prim gün sayısını tamamlayan çalışana “sağlık risk primini karşılamak kaydıyla” yaşı beklemeden emeklilik imkanı tanınabileceği ifade ediliyor. Ancak bu olanaktan faydalanmak isteyen çalışanların emeklilik maaşında kesinti yapılacak. Yani bir kişi yaşı beklemeden emekli olmak istediğinde -kesinti oranı kalan yıla göre belirlenmek üzere- örneğin 3 bin 500 lira yerine 2 bin 200 lira alacak. Asıl emeklilik yaklaştıkça bu emekli maaşı yükselecek ve en sonunda yaş şartı tamamlandığında 'hak ettiği' ücreti almaya başlayacak. İsteyen EYT’liler bu model kapsamında emekliliğini talep edebilecek.

BÜTÇE DENGELERİNİ SARSMAYACAK FORMÜL ARANIYOR

EYT için formül arayışını sürdüren AK Partililer “Bu popülist olunacak bir konu değil. Maliyeti çok yüksek. Alternatif modeller üzerinde çalışıyoruz. Bütçe dengelerini sarsmayacak, olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek formüller arıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

'VATANDAŞIN DERDİNE ÇARE BULMAK ZORUNDAYIZ'

EYT için başlatılan çalışma AK Parti’de memnuniyetle karşılandı. Çalışmalar içinde yer alan bir partili, “Bunların hiçbirinin altı boş değil. Vatandaşın derdine çare bulmak zorundayız” derken bir başka partili şunları ifade etti:

“Sahada önümüze en çok çıkan konulardan biri EYT. 3 bin 600 ek gösterge sorununun çözülmesi ve asgari ücrette artış da önemli. Bunlar toplumun her kesimini ilgilendiren konular. Bu sorunlara çözüm getirmek elzem oldu. Seçim yatırımı algısı oluşmaması için de bir an önce hayata geçirilmeli, en geç 6 ay içinde yapılmalı. Kaynak yaratmak için de kamu harcamalarında tasarruf arttırılabilir.”

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6