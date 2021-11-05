AK Parti'nin EYT'liler için kademeli düşük maaşla emeklilik planı ne?

TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon her geçen gün vatandaşların üzerine yük bindirirken iktidar cephesi ise yeni düzenlemeler getirmeyi planlıyor.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre AK Parti Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkanı tanıyan bir model üzerinde çalışılıyor.

Asgari ücrette enflasyonun üzerinde artışa kesin gözüyle bakılırken 3 bin 600 ek gösterge talebinin karşılanması ve AK Parti döneminde ilk kez emeklilikte yaşa takılanlara yönelik adım atılması da gündemde. AK Parti’de yürütülen çalışmalar için, “Bunların hiçbirinin altı boş değil. Vatandaşın derdine çare bulmak zorundayız” değerlendirmesi yapılıyor.

'ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 25 ARTIŞ'

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre yürütülen çalışmalarda temel hedef, artan fiyatlardan en çok etkilenen dar gelirli, dezavantajlı grupları rahatlatmak. Bunun için asgari ücretin enflasyonun üzerinde arttırılacağı ifade ediliyor. Asgari ücrette yüzde 25 üzerinde artış konuşulurken, yaklaşık 4 bin 500 lira brüt, 3 bin 500 lira net ücretin makul olacağı kaydediliyor.

Emeklilik için prim gün sayısını dolduran ama yaş bekleyenlerin talepleri de uzun yılların ardından AK Parti’nin gündemine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce sıcak bakmadığını söylediği bu konuda çalışma yapılması talimatı verdiği biliniyor. AK Partili kaynaklar “EYT için etki analizi yapılıyor” derken bir dizi formül üzerinde çalışıldığı ifade ediyor.

EMEKLİLİK 5 YIL GERİYE ÇEKİLİRSE 6 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT’liler emeklilik için sigorta prim gün sayısının yeterli olmasını talep ediyor. Ancak AK Parti’nin çalışmasında bu formül seçenek dışı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için emekliliğin 5 yıl öne çekilmesinin yaklaşık 6 milyon kişinin bir anda emekli olması anlamına geleceğine dikkat çeken yetkililer bütçenin bu yükü kaldıramayacağını kaydediyor.

KADEMELENDİRİLMİŞ DÜŞÜK MAAŞLA EMEKLİLİK İMKANI

EYT sorununu çözmek için kurulan masada prim gün sayısını doldurup, emekli olmak için 2 yılı kalanların emekli edilip maaşlarının ödenmesi formülü var. Ama üzerinde çalışılan asıl konu “Kademelendirilmiş düşük maaşla emekli olabilme imkanı” tanıyan model. Almanya ve Finlandiya örnekleri üzerinden çalışılan bu sistemde prim gün sayısını tamamlayan çalışana “sağlık risk primini karşılamak kaydıyla” yaşı beklemeden emeklilik imkanı tanınabileceği ifade ediliyor. Ancak bu olanaktan faydalanmak isteyen çalışanların emeklilik maaşında kesinti yapılacak. Yani bir kişi yaşı beklemeden emekli olmak istediğinde -kesinti oranı kalan yıla göre belirlenmek üzere- örneğin 3 bin 500 lira yerine 2 bin 200 lira alacak. Asıl emeklilik yaklaştıkça bu emekli maaşı yükselecek ve en sonunda yaş şartı tamamlandığında 'hak ettiği' ücreti almaya başlayacak. İsteyen EYT’liler bu model kapsamında emekliliğini talep edebilecek.

BÜTÇE DENGELERİNİ SARSMAYACAK FORMÜL ARANIYOR

EYT için formül arayışını sürdüren AK Partililer “Bu popülist olunacak bir konu değil. Maliyeti çok yüksek. Alternatif modeller üzerinde çalışıyoruz. Bütçe dengelerini sarsmayacak, olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek formüller arıyoruz” değerlendirmesinde bulunuyor.

'VATANDAŞIN DERDİNE ÇARE BULMAK ZORUNDAYIZ'

EYT için başlatılan çalışma AK Parti’de memnuniyetle karşılandı. Çalışmalar içinde yer alan bir partili, “Bunların hiçbirinin altı boş değil. Vatandaşın derdine çare bulmak zorundayız” derken bir başka partili şunları ifade etti:

“Sahada önümüze en çok çıkan konulardan biri EYT. 3 bin 600 ek gösterge sorununun çözülmesi ve asgari ücrette artış da önemli. Bunlar toplumun her kesimini ilgilendiren konular. Bu sorunlara çözüm getirmek elzem oldu. Seçim yatırımı algısı oluşmaması için de bir an önce hayata geçirilmeli, en geç 6 ay içinde yapılmalı. Kaynak yaratmak için de kamu harcamalarında tasarruf arttırılabilir.”