AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran “Balıkesir’imize 3 bin 750 yeni konut yapılacak”

Cumhuriyet tarihinin en büyük Sosyal Konut Projesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. 81 ili kapsayan projede Balıkesir’e 3 bin 750 konut yapılacak. Proje’de; Altıeylül, Bandırma, Ayvalık, Susurluk, Marmara, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi, Havran ve Savaştepe ilçelerindeki konutların yapımına yeni yılla birlikte başlanacak.

“Cumhurbaşkanımız tarihi müjdeyi verdi”

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tarihi proje “İlk Evim, İlk İşyerim” projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Başaran; “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tanıttı. 81 ilde hayata geçirilecek proje ile 2028’e kadar 500 bin sosyal konut, 250 bin arsa, 50 bin iş yeri yapılacak. Balıkesir’imizin 10 ilçesi’nde; Altıeylül, Bandırma, Ayvalık, Susurluk, Marmara, Sındırgı, Bigadiç, İvrindi, Havran ve Savaştepe’de 3 bin 750 konut TOKİ tarafından proje içeriğine alındı ve Ocak ayında temelleri atılacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı gibi, Türkiye’nin en büyük sosyal konut projesinde başvurular 14 Eylül’de başlayıp ekim ayı sonuna kadar sürecek. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dev projeyle ekonomiye ilişkin hareketlilik daha da artmış olacak. 422 milyar liralık dev yatırım projesiyle 2 trilyon liradan fazla bir ekonomik hareketliliğin yaşanması ve en az 100 bin yeni istihdamın ortaya çıkması bekleniyor” dedi.

“Bugüne kadar 7 bin 548 konut bitirilerek teslim edildi”

Yeni projelerle TOKİ’nin Balıkesir’de yaptığı konut sayısında artış yaşandığını söyleyen Başaran, “Bugüne kadar Balıkesir’imiz de TOKİ tarafından 7 bin 548 adet konut bitirilerek hak sahiplerine teslim edildi. Devam eden 4 bin 266 adet konutun teslim edilmesiyle birlikte, yeni proje içeriğine alınan konutlarla Balıkesir’imiz de TOKİ tarafından ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek konut sayısı 15 bin 564 adet olacak” diye konuştu.

“Susurluk ve Karesi’de yapımı devam eden konutlar 2023’ün ilk çeyreğinde teslim edilecek”

Susurluk ve Karesi’de devam eden konut projesinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde teslim edileceğini kaydeden İl Başkanı Ekrem Başaran, “Balıkesir’de yapımı devam eden konut sayısı şuan 4.266 adet. Bu konutlarımızdan Susurluk’taki 210 adet konut yılsonu itibari ile hak sahiplerine teslim edilecek. Karesi devam eden 548 adet konutumuzda 2023 bahar ayında hak sahiplerine teslim edilmiş olacak. AK Parti Balıkesir’de yaptığı yatırımlarla her zaman milletimizin yanında, milletimizle birlikte olmaya devam ediyor. Balıkesir’imizin kalkınması için, öznesi Balıkesir olan her konunun takipçisi olmaya, yatırım alanlarını genişletmeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

“Öncelikler belirlendi”

Sosyal konutlarda gençlere, emeklilere, şehit yakınları, gaziler ve engellilere öncelik tanınacağını belirten Ekrem Başaran, "TOKİ’nin yapacağı Türkiye genelinde 250 bin konut, Balıkesir’imizde 3 bin 750 konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri için özel kontenjanlar ayrıldı. Gençler, emekliler, şehit yakınları, gaziler ve engelliler bu projeden öncelikli olarak faydalanacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik olacak konut projesiyle 81 ilde inşa edilecek konutlara kira öder gibi taksitlerle sahip olunabilecek. Hane halkının gelir dengesini bozmayacak cüzi miktardaki taksitlerle ucuza ev sahibi olunacak” ifadelerini kullandı.

“Konutların aylık taksitleri zorlamayacak”

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği seviyede olacağına dikkatçeken Ekrem Başaran, “Son olarak TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları başvuru yapabilecek. Konutların aylık taksitleri asgari ücretlilerin ödeyebileceği tutarda olacak. Ödeme, toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmayacak, 240 aya kadar vade imkanı getirilecek” bilgisini verdi.

“Tarihi projenin adı ilk evim, ilk iş yerim”

Konut projesinin detaylarını da kamuoyuyla paylaşan AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, “İlk etap konutlarının azami 2 yıl içinde bitirip hak sahiplerine teslim edilmesinin amaçlandığını belirten Cumhurbaşkanımız, projenin ismini ise İlk Evim, İlk İş Yerim olarak belirlediklerini söyledi. Buna göre şehit yakınları ve gazilerimize ilk etabın yüzde 5’e denk gelen 12 bin 500 konut, engelli vatandaşlarımıza 12 bin 500 konut, emekli vatandaşlarımıza ise 50 bin konut kontenjan ayrıldı. Ayrıca, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihimizin en büyük konut projesinde ilk defa gençlerimiz için de 18-30 yaş arası bir kontenjan oluşturduk. Konutların yüzde 20’sine denk gelen 50 binini de yarınımızın teminatı gençlerimize tahsis edildi. Maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaparak belirlenen konut fiyatları ise; Toplamda 608 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlarımıza 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle 240 ay sahip olunabilecek. Aynı şekilde toplam 850 bin lira fiyata sahip 3+1 konutların ödemesi ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile olacak. Proje içeriğindeki konutlarda yerel ve yatay mimari tercih edilerek, konutlar beş katı geçmeyecek şekilde yapılacak. Ayrıca; Çevre dostu yapı malzemelerinin kullanılacağı evler sıfır atığa, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu bir şekilde inşa edilecek. Taksitler ise sözleşmenin imzalanmasıyla başlayacak. Bu projeleri ticari kazanç kaynağı haline getirmek isteyenlere de Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kesinlikle fırsat verilmeyecek. Kendi aklınca devleti kandırarak hak etmediği halde TOKİ’den ev almaya çalışanların hem ödedikleri parayı hem evlerini kaybedecekleri sıkı bir denetim mekanizması kurulacak. Ak Parti’miz her zaman olduğu gibi milletinin yanında ve onların ihtiyaçları için çalışıyor. Bizim tek derdimiz imkanı kısıtlı ailelerimizi uygun şartlarla ev sahibi yapmaktır. 81 ilimizde ve Balıkesir’imiz deki konutlarımızın şimdiden içinde yaşayacak ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Konut alanları belirlendi”

Balıkesir’de konutların nerede ve kaç tane yapılacağıyla ilgili bilgi de veren Ekrem Başaran, “Bigadiç Çavuş Mahallesi’nde 500 Konut, Havran Büyükdere Mahallesi’nde 100 Konut, Marmara Çınarlı Mahallesi’nde 140 Konut, Savaştepe Karacalar Mahallesi’nde 190 Konut, Sındırgı Çavdaroğlu Mahallesi’nde 240 Konut, İvrindi Kurtuluş Mahallesi’nde 142 Konut, Altıeylül Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bin 450 Konut, Ayvalık Kazımkarabekir Mahallesi’nde 300 Konut, Bandırma Kayacık Mahallesi’nde 388 Konut ve Susurluk Sultaniye Mahallesi’nde 300 Konut. Buna göre; Balıkesir ilimizde TOKİ tarafından 3.750 Konut proje içeriğine alındı. Konutların başvuruları 14 Eylül itibari ile başladı. Yeni yılda temelleri atılacak” dedi.