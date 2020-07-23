banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Ayasofya Camii yarın ibadete açılıyor
Ayasofya Camii yarın ibadete açılıyor
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk
Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk
Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor
Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak"

AK PARTİ GİRESUN MİLLETVEKİLİ CEMAL ÖZTÜRK, BU SEZONDA YİNE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN TARAFINDAN FINDIK ÜRETİCİLERİNİ MEMNUN EDEN BİR FİYAT AÇIKLANACAĞINA İNANDIĞINI SÖYLEDİ

Ekonomi 23.07.2020, 14:11
10
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk: "Fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak"

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından fındık üreticilerini memnun eden bir fiyat açıklanacağına inandığını söyledi.

“Fındık üreticilerinin sorunları” hakkında İYİ Parti Grubu’nca verilen TBMM’de verilen Araştırma Önergesi üzerinde partisi adına söz alan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, fındığın önemli bir ihracat ürünü olduğuna dikkat çekti. AK Parti Milletvekili Öztürk, “Türkiye fındıkta gerek üretimde, gerek ihracatta tartışmasız açık ara dünya birincisidir. Fındık, yüzbinlerce aileyi, milyonlarca insanımızı yakından ilgilendirmektedir. Tartışılması çok normaldir. Normal olmayan bunun her yıl sezona yaklaşırken yapılması, sezon bitince de unutulup gitmesidir. Fındık ihracat sezonunun 46. Haftası itibarıyla 324 bin ton iç fındık ihraç edilerek; 2 milyar 176 milyon 693 bin dolar gelir elde edilmiştir. Sezonunun kapanmasına 6 hafta daha var. Bu seneki ihracat miktarının 350 bin tona, gelirin ise 2 milyar 400 milyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Görülmektedir ki fındık sadece bölgemiz değil, ülkemiz içinde çok önemli bir üründür” ifadelerini kullandı.

Fındık üreten bölge milletvekilleriyle birlikte çalışmalarda yaptıklarını anlatan Milletvekili Öztürk, “Fındık üretilen illerin milletvekilleri olarak TBMM bünyesinde ’Fındık Çalışma Grubu’ adıyla bir grup kurduk. İlk toplantımızı 16 Haziran tarihinde yaptık. Bu toplantıda üreticilerimizin taleplerini, beklentilerimizi bir rapor halinde 2 Temmuz günü Tarım ve Orman Bakanımıza ilettik. Bakanımız gerekeni yapacaklarını ve fındık fiyatının Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacağını ifade etti. Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı fiyatın müstahsilimizi memnun edecek bir rakam olacağına inanıyoruz. Çünkü AK Parti iktidarında hiçbir dönemde fındık üreticisi mağdur edilmemiştir. Her yıl o yılın iç ve dış şartlarına göre en uygun fiyatı veren hükümetimizin bu dönem için de en güzel, en memnun edici bir fiyat ve alım politikası uygulayacağına inanıyor, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Fındık ve müstahsilimizin talep ve beklentilerinin takipçisiyiz” dedi.

Üreticilere 8,6 milyar TL ödeme yapıldı

Fındık üreticilerine sağlanan desteklerle ilgili de bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “TMO tarafından Ağustos 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 75 bin ton fındık alımı gerçekleştirilmiştir. Fındık üreticilerini destekleme politikası kapsamında üreticilerimize dönüm başına 15 TL mazot desteği, 4 TL gübre desteği, 170 TL Alan Bazlı Gelir Desteği, 70 TL Organik Tarım Desteği sağlanmıştır. 2009 yılından itibaren uygulanmakta olan Alan Bazlı Gelir Desteği ile üreticilerimize toplam 8,6 Milyar TL ödeme yapılmıştır” bilgilerini paylaştı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:45
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 37 78
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25