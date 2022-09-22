Ajax Systems yeni ürünlerini özel etkinlikte tanıtacak

Profesyonel güvenlik sistemleri üreticisi Ajax Systems, yeni ürünlerini 11 Ekim’de Konfor Bölgesi adlı özel etkinlikte tanıtacağını duyurdu.

Ajax Systems, şirketin son zamanlarda üzerinde çalıştığı donanım ve yazılımın büyük bir sanal sunumu olarak gerçekleştirilecek yeni özel etkinliğini duyurdu. Etkinlik, 11 Ekim Salı günü gerçekleşecek. Yapılan açıklamaya göre, etkinliğin süresi bölgeye göre değişecek. Programın sloganı: "Konfor Bölgesi" Şirket yeni niş pazarlara yenilikler getirmek için konfor alanından çıkıyor. Yeni cihazlar ve güncellemeler dünya genelinde 130’dan fazla ülkeden iş ortaklarına ve kullanıcılara sunulacak. Bu, şirketin dördüncü büyük etkinliği olacak. Bir önceki çevrim içi sunum dünya genelinde 750 binden fazla görüntüleme aldı ve Ajax Systems ve iş ortaklarının Ukrayna, İspanya, İtalya, Fransa, Romanya ve diğer ülkelerde düzenlediği yerel çevrimdışı etkinliklere 1.500’den fazla güvenlik uzmanı katıldı. Bu yıl, etkinliklerin coğrafi ölçeğinin daha da büyük olması planlanıyor. Özel etkinlik Konfor Alanı 19 dilde yayınlanacak: İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Ukraynaca, Rusça, Hollandaca, Fransızca, Almanca, Portekizce, Türkçe, Lehçe, Rumence ve Yunanca. Fince, Macarca, Slovakça, Bulgarca, Sırpça ve Arapça sürümleri ise altyazılı olarak sunulacak. İzleyiciler yayın başlamadan önce yayın dilini seçme fırsatı bulacaklar.