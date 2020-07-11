Airbus, haziranda 36 adet ticari uçak teslim etti



Airbus, 2020’in ilk yarısında 11 adet A220, 157 adet A320 Ailesi uçağı, 5 adet A330 ve 23 adet A350 teslim etti.

Nisan ayında 14 adet ve Mayıs ayında 24 adet teslimat gerçekleştirmişti.

Geçen yılın aynı dönemde 389 adet sipariş sayısına sahip olan Airbus, 2020 yılının ilk yarısında 298 net ticari uçak siparişi aldı. Bu düşüşün, Covid-19 koşullarının bir yansıması olduğu belirtildi