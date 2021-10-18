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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak
Ekonomi 18.10.2021, 12:04
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda yetişen 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak