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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.
Ekonomi 08.11.2022, 10:28
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kasım ayı içerisinde 2.1 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.