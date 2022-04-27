Son Dakika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."
Ekonomi 27.04.2022, 19:24
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "81 ilimizde, tüm ilçelerimizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza bayram öncesinde 229 milyon TL ek kaynak aktardık."