Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.