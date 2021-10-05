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MHP Lideri Bahçeli: "İstikrar, güven ve büyüme için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi güçlenerek devam etmeli, gerekli olan uyum yasaları önümüzdeki süreçte çıkarılmalıdır."
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.
Ekonomi 05.10.2021, 10:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.