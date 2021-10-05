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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

Ekonomi 05.10.2021, 10:36
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “372 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda bu yıl içerisinde 3,6 milyonu aşkın vatandaşımıza hizmet verdik” dedi.

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