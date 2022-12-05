Aile ekonomisine katkı için başladı siparişlere yetişemiyor

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki evinde aile ekonomisine katkı olsun diye tandır ekmeği üretmeye başlayan ev hanımı Hatice Koç şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan ev hanımı 47 yaşındaki Hatice Koç girişimciliği ve azmiyle kadınlara örnek oluyor. Altı kadın arkadaşıyla bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle ürettikleri ev yapımı dut pestilleri ile gündeme gelen Koç bu sefer de evinde ürettiği tandır ekmeğiyle adından söz ettiriyor.

Yılın on iki ayını nerede ise çalışıp üreterek geçiren Mayıs ayı sonlarında kuru dutla pestil üretimine başlayıp Kasım ayı sonuna kadar pestil işiyle uğraşan Hatice Koç Aralık’tan Mayıs ayına kadar da tandır ekmeği üretimi yapıyor.

“Tamamen doğal ve odun ateşinde pişiriyoruz”

Aile ekonomisine katkı olsun diye başladığı tandır ekmeği üretiminde siparişlere yetişekten zorlandıklarını kaydeden Koç, "Ev ekonomisine katkıda bulunmak için tandır ekmeği yapmaya karar verdik. Geçen yıldan beri çalışıyoruz. Hamuruna yağ, maya, süt koyup yoğuruyoruz. Akşamdan yoğurup mayalandırıyorum. Sabah tandırı ayarlayıp odun ateşi ile yakıyorum. Hamuru küçük yumak haline getirip küçük ekmek şeklinde açıyoruz. Akrabalarım bana yardım ediyor birlikte ekmek yapıyoruz. Ev ekonomisine katkıda bulunuyorum" dedi.

“Talep çok yoğun çok sevildi”

25 kilogram undan 250 adet ekmek üretimi yaptıklarını ifade Koç, “Talep çok yoğun, çok sevildi. Şimdilik tanıdık çevreye, arkadaşlara ve bazı marketlere veriyoruz. Talep çok yoğun olduğu için yetişemiyorum. İşi büyütüp devam etmeyi düşünüyorum. Ekmeğin tanesini 5 TL’den veriyoruz. Ekmeğimiz tamamen doğal, buğday unundan yoğuruyoruz odun ateşinde pişiyor ve lezzetli olduğu için insanlar tüketiyor. Ekmeğimiz kolay kolay bayatlamıyor. Buzdolabında muhafaza ettiğiniz zaman uzun süre tazeliğini koruyacaktır. Dolaptan çıkardıktan sonra ısıtıldığında ilk yapıldığı lezzeti verir. İlerleyen zamanlarda üretimi arttırmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalarında Hatice Koç’a yardımcı olan akrabası Kübra Koç ise kadınların istemesi halinde her konuda başarılı olacağını kaydederek, “Yengemle birlikte çalışıyoruz. Hamur yoğuruyoruz, ekmek açıp, pişiriyoruz, paketleme yapıyoruz. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Kadınlar ister yapar üretir ve toplum kalkınır, biz de ailemize destek oluruz" diye konuştu