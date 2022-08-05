Ahududu bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda kalkınmayı sağlamak ve nitelikli ürünleri çiftçiyle buluşturmak amacıyla Tarım AŞ marifetiyle yürüttüğü ‘Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’nde yeni dönem ahududu hasadı başladı. Bu yıl fiyatı 60 ila 80 lira arasında satılan ahududu üreticinin yüzünü güldürdü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Hizmet Dairesi ve TARIM AŞ aracılığıyla sağladığı desteklerle toprak bereketleniyor, çiftçinin yüzü gülüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı katkılarla yüksek verimli fide ve fidanlarla üretimde verimlilik artarken, Kestel ilçesinde ahududu hasadı bereketli başladı. Kestel’de ahududu üretiminin yoğun yapıldığı Kozluören Mahallesi’ndeki hasat törenine Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Kestel Belediye Başkanı ve Önder Tanır, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, Uludağ İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan ve üreticiler katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, törende yaptığı konuşmada, "2019, 2020 ve 2021 yıllarında 1 milyon 515 bin 807 fidan dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu fidanların maliyeti ise 8 milyon 900 bin liradır. 2022 hibeli fidan desteği projemizde Bursalı üreticilerimize 2,5 milyon yaban mersini, ahududu, aroia fidanı ve çilek fidesi desteği sağladık. 2023 yılı hedefimiz ise 5 milyon fidanı üreticimizle buluşturmak. Bursa Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 97’sini karşılıyor. 2021 yılında üretim 5 bin tondur. Tüm üreticilerimizin bereketli bir sezon geçirmesini temenni ederim” dedi.