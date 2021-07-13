Ahşap palette kalitenin adı TR-PAL

Ürün sevkıyatı ve depolamasında kullanılan ahşap paletlerin dünyaca kabul edilen standartlarda üretilmesi firmaların lojistik ve depolama maliyetlerini düşürüyor. TSE kalite güvencesi ile üretilen TR-PAL markalı ahşap paletler, yabancı muadillerine göre ekonomik fiyatı ve dünya standartlarındaki kalitesi ile kullanıcılarına önemli avantajlar sağlıyor.

Tüm Ahşap Palet ve Malzeme Üreticileri Derneği (PALDER) Genel Sekreteri Mehmet Ali Şahin, yazılı bir açıklama yaparak sevkiyat ve depolamada kullanılan ahşap paletlerin dünya standartlarında üretilmesinin önemine dikkat çekti. Şahin, TR-PAL markalı ahşap paletlerin TSE kontrolünde PALDER üyesi firmalarca üretildiğini ve dünya genelindeki ahşap palet standartlarına sahip olduğunu söyledi. Ahşap paletlerin ölçü, ağaç cinsi, çivi, sağlamlık ve ISPM 15 Isıl İşlem standartlarına sahip olması gerektiğine dikkat çeken Şahin, “Bu standartları taşımayan ahşap paletler sevkıyat ve depolamada bir dizi soruna yol açabilir. Standart dışı ahşap palet kullanılmasının yol açtığı başlıca sorunlar; paletlerin konteyner ve raflar sığmaması, kolayca kırılıp taşıdığı ürünlere zarar vermesi, gümrüklerde takılmasıdır. Bunlar lojistik maliyetlerini arttırdığı için standart dışı ahşap palet kullanılmasını kimseye önermiyoruz” dedi.

Ahşap paletlerin ilk kez İkinci dünya savaşı sırasında askeri amaçla kullanıldığını söyleyen Mehmet Ali Şahin, 1950’li yıllarda sivil hayatta da kullanılmaya başlayan ahşap paletlere zamanla bazı standartlar getirildiğini anlattı. TR-PAL yerli ve milli ahşap palet olduğunu da belirten Şahin, dünya standartlarında üretilen TR-PAL paletlerin lisans ve denetimlerinin TSE tarafından yapıldığını anlattı. Şahin, “PALDER üyesi firmalar TSE’den aldıkları üretim lisansı ile dünya standartlarında ahşap palet üretmektedir. Üretimlerimiz güvenilir bir kurum olan TSE tarafından, sürekli olarak haberli veya habersiz denetimlere tabi oluyor. Denetim aşamalarında standartlara uymadığı tespit edilen ürünler imha edilip, bu firmalar önce uyarılıyor, gerekirse de lisansı iptal ediliyor” dedi.

Mehmet Ali Şahin, TSE güvencesine sahip olan TR-PAL ahşap paletlerin kullanıcılarına bir dizi avantaj sağladığını da söyledi. Tamamen yerli ve milli olan TR-PAL ahşap paletlerin taşıdığı dünya standartlarına rağmen yabancı ortaklı muadillerine göre daha ekonomik fiyatlarla satışa sunulduğunu da ifade eden Mehmet Ali Şahin, “Türkiye’de lisanslandığı için üretim maliyetlerimiz daha uygundur” ifadelerini kullandı.