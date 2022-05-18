Ahşap işçiliği, mobilya ve yatak imalatı sektörleri Hindistan’da buluşuyor

Ahşap ve mobilya imalat endüstrisi için önemli fuarlardan biri olan Indiawood’un 12’ncisi, 2-6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

Nuernberg Messe Hindistan tarafından düzenlenen Indiawood’un 12’ncisi 2 - 6 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Beş gün sürecek etkinlikte, yenilikçi ürünler ve son teknolojik gelişmeler hakkında bilgiler verilecek. Hindistan mobilya pazarının 2025 yılı sonuna kadar 27 milyar doları geçmesi ve Hindistan’daki mobilya pazarını milyar dolarlık bir endüstri haline getirmesi bekleniyor. Hindistan mobilya pazarının büyümesine katkıda bulunan faktörler arasında orta sınıf nüfusu, harcanabilir gelir artışı ve kent yerleşimlerinin artan sayısı yer alıyor.

Etkinlikte, mobilya üreticileri, kereste üreticileri, pano üreticileri, aksesuar ve parça üreticileri, tüccarlar, mimarlar, inşaatçılar ve iç mekan tasarımcıları dahil olmak üzere tüm alanlardan ziyaretçiler beş günlük etkinlikte son teknolojiler ve yeniliklerle tanışacak. 3 Haziran’da gerçekleştirilecek bir günlük konferans olan "Mimaride ve Tasarımda Ahşap (Wood in Architecture and Design), mimari ve tasarımda ahşabın çok yönlülüğünü, dayanıklılığını ve uygulamasını keşfetmek için ortak bir platformda buluşturmayı hedefliyor. Etkinliğin diğer katılımcıların yanı sıra mimarları, yapı mühendislerini, tasarımcıları ve toptan kereste üreticilerini çekmesi bekleniyor.

Uluslararası Yatak ve Döşeme Üretim Teknolojisi Fuarı; makine, malzeme, üretim araçları ve aksesuarları 2 - 5 Haziran tarihleri arasında Bangalore Uluslararası Fuar Merkezi’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.