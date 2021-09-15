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Ahîlik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı

İnegöl Belediyesi, Ahîlik Haftası dolayısıyla halka lokma dağıttı.

Ekonomi 15.09.2021, 11:57
Ahîlik Haftası lokma ikramlarıyla kutlandı

İnegöl Belediyesi, Ahîlik Haftası dolayısıyla halka lokma dağıttı.

Belediye, çarşı merkezindeki Cafer Paşa Beylik Hanı önünde lokma dağıttı. Lokma ikramına Kaymakam Eren Arslan ile Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Alper Taban, “Bugün Ahilik Haftası münasebetiyle esnaflarımızla birlikte lokma ikramında bulunuyoruz. 34. Ahîlik Haftasını bu yıl 13-19 tarihleri arasında kutlayacağız. Kardeşlik anlamına gelen ahîlik, ticaret ile ahlakı buluşturan bir hayat düstûrudur. Ahî, vicdanıyla davranan, helalinden kazanan, yerinde ve yeterince harcayan, ölçü ve tartıya çok dikkat eden, hak gözeten, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Temelleri 13. yüzyılda Ahî Evran tarafından Anadolu’da atılan ahîlik teşkilatı, Türk insanının mesleğini, sanatını mertlik, dayanışma ve güzel ahlak ile bütünleştiren, millî birlik ve bütünlük anlayışıyla asırlar boyu toplumda düzeni sağlayan, üretici-tüketici münasebetlerini en iyi şekilde düzenlemeyi maksat edinen, kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Bilindiği gibi şehrimiz, ticaretin merkezi, kervansaray ve ipek yolunun geçtiği bir şehir. Ben burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve katılan davetlilere, esnaflarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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