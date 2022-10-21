Ahlat elması yurt dışı pazarında

Bitlis’in Ahlat ilçesinde hasadına başlanan elmalar yurt dışına ihraç ediliyor.

Tadı ve aromasıyla bilinen Ahlat elmasında yılın ilk hasadı yapılırken, hasadı yapılan elmalar ihracatçı firmalarca yurt dışı pazarına gönderiliyor. Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ile birlikte ilçenin önemli elma üreticilerinden Saki Gültepe’nin kapama elma bahçesini ziyaret ederek hayırlı ve bol kazançlı bir yıl diledi.

Elma üretici Saki Gültepe, bu seneki verimden memnun olduklarını söyledi. Hasadı yapılan elmaların büyük çoğunluğunun ihracatçı firmalarca yurt dışı pazarına gönderildiğini belirten Gültepe, “Yaklaşık 15 yıldır meyvecilik yapmaktayım. 70 dekar elma bahçemiz var. Ağırlıklı olarak scarlet elma çeşidiyle üretim yapmaktayız. Ürünlerimizi civar illerden gelen komisyonculara vermekteyiz. Meyveciliğin bu bölgede yaygınlaşmasını istiyoruz. Dekar başı 3,5-4 ton meyve almaktayız. Gayet verimli bir yıl. Meyvelerimiz de gayet güzel ve kalitelidir. Herkesi bu bölgeye ürün almaya davet ediyoruz. Şu anda meyveleri verdiğimiz firma ihracatçı bir firmadır. Buradan aldıkları meyveleri soğuk hava deposuna bıraktıktan sonra yurt dışına gönderiyorlar” dedi.

"Ahlat’ın elması, 12 ve 13. yüzyılda İlhanlı Sarayı’na kadar giderdi"

Hasada katılarak incelmelerde bulunan Ahlat İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin ise meyveciliğin her geçen gün geliştiğini belirtti. 12 ve 13. yüzyılda İlhanlılar döneminde İlhanlı Sarayı’nın elmasının Ahlat’ta gittiğini anımsatan Keskin, eskiden olduğu gibi şimdilerde de Ahlat elmasının yurt dışı pazarına gönderildiğini söyledi. Keskin sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zengin ürün çeşitliliğiyle bereketli Ahlat topraklarında yetiştirilen ürünlerinden bir tanesinin daha hasadında bulunmaktayız. Bugün itibariyle ilçemiz üreticilerinden Saki Gültepe’ye ait 70 dekarlık elma bahçesinde hasattayız. Ahlat meyvecilikte de son zamanlarda ön plana çıkan ve yetiştirdiği ürünleri aracılar vasıtasıyla civar komşu ülkelere ihracatını yapan bir konuma geldi. Ahlat tabi öteden beri meyveciliğin Doğu Anadolu’daki merkezlerinden bir tanesidir. Bunu da tarih sayfalarını karıştırdığınızda 1256-1353 yılları arasında hüküm süren İlhanlılar zamanında özellikle İlhanlı Sarayı’nda tüketimin büyük kısmının Ahlat’tan karşılandığını görmekteyiz. Şu anda bulunduğumuz elma bahçesi 70 dekarlık olup ortalama 150-200 ton civarında ürün beklemekteyiz. Üretimcimiz ürünün yine aracılar vasıtasıyla farklı ülkelere ihracatını sağlamaktadır. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bereket versin.”