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AHBİB’den Şubat ayında yüzde 74 artışla 181,7 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 181,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AHBİB olarak ekim ayında dünya genelinde 126 ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını kaydeden Başkan Arslan, en yüksek dış satım değerlerine Irak, Lübnan ve Afganistan pazarlarında ulaştıklarını söyledi.

Ekonomi 09.03.2022, 10:12
AHBİB’den Şubat ayında yüzde 74 artışla 181,7 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74 artışla 181,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AHBİB olarak ekim ayında dünya genelinde 126 ülke ve bölgeye ihracat yaptıklarını kaydeden Başkan Arslan, en yüksek dış satım değerlerine Irak, Lübnan ve Afganistan pazarlarında ulaştıklarını söyledi.

Türk hububat ve bakliyat sektörünün gündeminde en önemli konunun Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim olduğunu ve yaşananları endişeyle takip ettiklerini belirten Arslan, en önemli ham madde kaynağı olan iki ülke arasındaki savaşın uzun sürmesi halinde un, yemeklik yağ ve pastacılık ürünleri sektörlerinin olumsuz etkileneceğine dikkati çekti.

Türkiye’nin ekmeklik buğday ve ham ayçiçek yağı ihtiyacını büyük ölçüde Rusya ve Ukrayna’dan karşıladığını ifade eden Hüseyin Arslan, “Ukrayna’da limanların, köprülerin ve demir yollarının tahrip edilmesinden ve Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımlardan en fazla etkilenecek sektörlerin başında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü geliyor. Ham madde ithalatında yaşanacak sorunlar buğday unu, yemeklik yağ ve pastacılık mamulleri üretiminde faaliyet gösteren firmalarımız üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu krizin yansımalarının hem iç piyasada hem de ihracatta derinleşmemesi için bir an önce ateşkesin sağlanmasını temenni ediyoruz” dedi.

Başkan Arslan, Türk hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün şubat ayında Rusya’ya yüzde 114 artışla 25,5 milyon dolarlık, Ukrayna’ya yüzde 4 artışla 10,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, AHBİB olarak aynı dönemde Rusya’ya 2,6 milyon dolarlık, Ukrayna’ya 602 bin dolarlık ihracata imza attıklarını ifade etti.

"Asya pazarlarında yükseliş ivmesini devam ettiriyoruz"

Orta Doğu, Afrika, Avrupa pazarlarında etkin olan AHBİB’in Asya ülkelerine yönelik ihracatında yükseliş ivmesini şubat ayında da sürdürdüğünü aktaran Başkan Arslan, “Yılın ikinci ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde yüzde 204 artış ve 54,6 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 819 artış ve 22,8 milyon dolar değer ile Lübnan ikinci, yüzde 34 bin 823 artış ve 12 milyon dolar değer ile Afganistan üçüncü sırada yer aldı. Birliğimizin önemli ihracat artışlarına imza attığı diğer ülkeler arasında Ürdün, Tunus, Güney Kore, Kenya, Pakistan, Slovakya, Kolombiya, Kamerun ve Güney Sudan da dikkat çekti” diye konuştu.

"En çok bakliyat ürünleri ihraç ettik"

Şubat ayında 970 milyon dolarlık sektör ihracatından 19 oranında pay alan AHBİB’in performansını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Arslan, şunları söyledi: “Birlik olarak şubat ayında 181 bin 126 ton ürünü uluslararası piyasada değerlendirdik. En fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde ilk sırada yüzde 196 artış ve 59,2 milyon dolar değer ile bakliyat yer aldı. Bunu yüzde 232 artış ve 37,5 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar ikinci sırada, yüzde 1 artış ve 22,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri üçüncü sırada takip etti. Şubat ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün ise yüzde 22 pay ile kırmızı mercimek oldu. Kırmızı mercimek ihracatımız yüzde 216 artış ve 40,7 milyon dolar değere ulaştı.”

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