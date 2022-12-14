AHBİB Başkanı Memiş: "Türk bulgurunu tüm dünyaya tanıtacağız"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulgurun dünyanın dört bir yanında tüketimini yaygınlaştırmak ve ihracatını artırmak amacıyla tanıtım hamlesi başlattıklarını açıkladı. Bulgur ihracatına getirilen kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik çabalarının geçen eylül ayında sonuç verdiğini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Dünyada bilinirliği az olan Anadolu’nun mirası bulgur ürünümüzü tanıtmak, 6 kıtada tüketimini artırmak istiyoruz” dedi.

“Kısıtlı değil, sınırsız ihracat için çalışıyoruz”

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün sorunlarına ortak akılla çözüm üretmek amacıyla istişare toplantılarına büyük önem veren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Mersin’de faaliyet gösteren üye ihracatçılarla bir araya geldi. Mersin Divan Otel’deki buluşmada AHBİB’in yürüttüğü hizmetler ve faaliyetlere ilişkin bilgiler veren Başkan Veysel Memiş, şeffaf, ulaşılabilir ve iletişim içinde tüm paydaşlarla birlikte hareket etme prensibi doğrultusunda düzenledikleri istişare toplantılarının bölge ihracatçılarının motivasyonuna önemli katkılar sağladığını vurguladı.

Sektörün öncelikli sorunları arasında öne çıkan ihracat kısıtlamalarının çözümü için seferber olduklarını belirten Başkan Veysel Memiş, “Kısıtlı değil, sınırsız ihracat için çalışıyoruz. Zeytinyağı, organik bakliyat ve bazı bitkisel yağların ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, bulgurdaki kotanın sona ermesi, nohut ihracatının kotalı da olsa önünün açılması, kırmızı mercimek ve bezelyede döviz kullanım oranlarının güncellenmesi konularında istediğimiz sonuçları elde ettik” diye konuştu.

“Birliğimizi ve sektörümüzü tanıtıyoruz ürün özelinde tanıtımlara başlıyoruz”

AHBİB’in kurumsal kimliğini güçlendirmek adına hizmet ve faaliyetlere ilişkin tanıtım filmi hazırlattıklarını ve katıldıkları yurt dışı fuarlarda bu videoyu sunduklarını aktaran Başkan Veysel Memiş, önümüzdeki süreçte ürün bazlı tanıtım filmlerine ağırlık vereceklerini açıkladı. Başkan Veysel Memiş, “Birliğimizin işleyişini, bünyemizdeki sektörleri ve ürünleri gözler önüne seren tanıtım filmini yurt içi ve yurt dışı fuarlarda izletiyoruz. Şimdi de dünyada bilinirliği az olan Anadolu’nun mirası bulgur ürünümüzü 6 kıtada tanıtmak ve tüketimini artırmak istiyoruz. Bu amaçla bulgur özelinde bir tanıtım filmi hazırlatacağız. Buğdayın bulgur haline getirilmesinin öyküsü ve bulgurdan yapılan tüm yemekleri anlatacağız. Tanıtım filmimizi, hedef pazar olarak belirleyeceğimiz ülkelerde yayınlatacağız” dedi.

Yeni yılda hedef pazarlar İngiltere ve Suudi Arabistan

AHBİB’i ülke genelinde karar verici ve inisiyatif alabilen Birlik haline getirmeye yönelik çok yönlü çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“Geçen eylül ayında dünyanın en büyük gıda ve içecek inovasyon fuarlarından SIAL Paris’te Anadolu’nun lezzetlerini uluslararası vitrine taşıdık. 119 ülkeden profesyonelleri buluşturan SIAL Paris Fuarı’nda açtığımız AHBİB info standında 5 gün boyunca tanıtım filmimiz gösterimde kalırken, üyelerimizin tanıtım ve iletişim bilgilerinin yer aldığı ürün gruplarına göre hazırlanan broşürlerimiz ziyaretçilere dağıtıldı. Bakliyatın ana vatanı olan Anadolu’nun lezzetiyle ünlü çeşitleri, iki gün devam eden tadım etkinliğinde fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Şimdi de nitelikli bir yurt dışı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirmek için girişim başlattık. Ayrıca gelecek nisan veya mayıs ayında İngiltere’ye ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. Önümüzdeki aylarda Suudi Arabistan’dan da bir alım heyetini Mersin’e getirmeye yönelik çalışma yürütüyoruz.”

“Kasım ayında yüzde 35 artışla 214,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik”

Öte yandan AHBİB’in kasım ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Veysel Memiş, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artışla 214,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. AHBİB olarak kasım ayında 227 bin 81 ton ürüne uluslararası pazarlarda değer kazandırdıklarını belirten Başkan Memiş, “En çok ihraç ettiğimiz ürün gruplarında yüzde 82 artış ve 67 milyon dolar değer ile bakliyat birinciliği elde etti. Bakliyatı, yüzde 78 artış ve 51,3 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri, 27,5 milyon dolar değer ile yağlı tohumlar ve meyveler takip etti. Kasım ayında en yüksek ihracat değerlerine ulaştığımız ülkelere baktığımızda, yüzde 117 artış ve 46,6 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 9 artış ve 16,7 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 64 artış ve 11,2 milyon dolar değer ile İtalya üçüncü sırada yer aldı” diye konuştu.