AHBİB Başkanı Memiş: "2022’de yüzde 31 artışla 2,11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik"

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artışla 2,11 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Bakliyatın ana vatanı olan Anadolu’da nadasa bırakılan tarım arazilerinin ve atıl alanların üretime kazandırılması için geniş kapsamlı teşvik politikalarına ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Memiş, “Yıllık yaklaşık 1,5 milyon ton bakliyat üretimi yapılan ülkemizde 4 milyon ton ürün işleme kapasitesine sahip tesislerimiz var. Ekipmanımız güçlü, müşterimiz hazır. Arz açığı sorunu ortadan kalkarsa çok daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Performans ve sorunlara çözüm sağlama açısından verimli bir yılı geride bıraktık”

AHBİB olarak verimli bir yılı geride bıraktıklarını, şeffaf, ulaşılabilir ve iletişim içinde tüm paydaşlarla birlikte hareket etme prensibi doğrultusunda yürüttükleri çalışmalarla sektörün öncelikli sorunlarına çözüm sağlamanın gayretini gösterdiklerini belirten Başkan Veysel Memiş, “İhracat kısıtlamalarının ortadan kaldırılması için seferber olduk. İlgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmelerde zeytinyağı, organik bakliyat ve bazı bitkisel yağların ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması, bulgurdaki kotanın sona ermesi, nohut ihracatının kotalı da olsa önünün açılması, kırmızı mercimek ve bezelyede döviz kullanım oranlarının güncellenmesi konularında bakanlıklarımızın da desteği ile istediğimiz sonuçları elde ettik” diye konuştu.

Sektörün gelişimine dönük gündeme getirdikleri konuların hükümet katında sahiplenilmesinin motivasyonlarını artırdığını dile getiren Başkan Veysel Memiş, “Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından belirlenen ürün ve ürün gruplarında üretimin izne tabi olması, belirlenen ürünlerde sözleşmeli üretim yapılması, üst üste iki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin öncelikle bulunduğu yerde ikamet edenlere veya sivil toplum kuruluşları ile meslek odalarına kiralanması, Bakanlığın belirlediği ürün ve ürün gruplarında izin almadan ekim yapanlara tarımsal desteklemelerden beş yıl men cezası ve ayrıca idari para cezası verilmesi konularında düzenlemelerin yapılması sürdürülebilir üretim ve hedef rekoltelere ulaşılması bakımından büyük fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

2023 yılında pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik önemli fuarlara katılacaklarını, sektörel ziyaretler ve satın alma heyetleri düzenleyeceklerini duyuran Başkan Veysel Memiş, nitelikli bir yurt dışı fuara milli katılım organizasyonu gerçekleştirmek için başlattıkları girişimde önemli yol kat ettiklerini, bunun yanı sıra nisan veya mayıs ayında İngiltere’ye ticaret heyeti düzenlemeyi planladıklarını bildirdi.

“İhracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağladık”

2022 yılında 2 milyon 197 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren AHBİB’in ihracat birim fiyatında yüzde 23,6 artış sağlayarak 0,94 dolar değere ulaştığını belirten Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız yılda bölge ihracatımızı ürün gruplarına göre değerlendirdiğimizde, en fazla ihracatı bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda gerçekleştirdik. Bakliyatta yüzde 61 artışla 664,4 milyon dolar değere, pastacılık ürünlerinde yüzde 34 artışla 439 milyon dolar değere, bitkisel yağlarda yüzde 46 artışla 251,1 milyon dolar değere ulaştık. Söz konusu dönemde tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. 2022 yılında yüzde 129 artışla 394,2 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 19’unu oluşturdu.”

“İhracat hacminde en yüksek artışları Kazakistan, Suudi Arabistan ve Macaristan’da yakaladık”

AHBİB’in 2022 yılı ihracat performansını ülkelere göre ele alan Başkan Veysel Memiş, ana pazarların Orta Doğu, Afrika ve Avrupa ülkeleri olduğunu dile getirdi. Başkan Veysel Memiş, “Geçen yıl en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında yüzde 87 artış ve 564,3 milyon dolar değer ile Irak birinci, 152,4 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 52 artış ve 69,8 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü oldu. İhracat hacminde en güçlü artışları sağladığımız ülkeleri incelediğimizde Kazakistan, Suudi Arabistan ve Macaristan pazarları öne çıktı. 2022 yılında ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız diğer ülkeler ise Sudan, Afganistan, Ukrayna, Rusya, Somali, Gana, Kamerun, Togo, Vietnam, Tunus, Demokratik Kongo ve Malta oldu” dedi.