Ağustos ayında konut kredisi kullanımı temmuza göre geriledi
‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ Ağustos 2020 sonuçları açıklandı.
Endekse göre Ağustos ayında fiyatlar, bir önceki aya göre %0.70, geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.42 oranında arttı. Konut alımında banka kredisi kullanımının 36.23 oranında olduğu Ağustos ayında, markalı konutlardaki stok erime hızı %9.44 seviyesinde gerçekleşti.
REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa, REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Ağustos 2020 sonuçları hakkında şunları söyledi: “Ağustos ayında bir önceki aya göre %0.70, geçen yılın aynı dönemine göre ise %7.42 oranında artış gerçekleşti. Satışlardaki konut bedeli ödeme yöntemleri incelendiğinde, temmuz ayına göre ağustos ayında banka kredisi kullanım oranı yaklaşık 8 puan düşerek %36.23, peşinat kullanım oranı ise 6 puan yükselerek %43.65 seviyesine ulaştı. Markalı konut projeleri kapsamında yabancı yatırımcılara yapılan satışların oranı ağustos ayında %7.22 ile altı aylık ortalamanın üstünde gerçekleşti ve bu satışlarda %36.28’lik tercih oranı ile 2+1 özellikteki konutlar öne çıktı. Stok erime hızı ise ağustos ayında düşüş göstererek %9.44 olarak ölçümlendi."
Yeni konutlarda fiyat artışı %0.70
Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; ağustos ayında, bir önceki aya göre %0.70, geçen yılın aynı dönemine göre %7.42 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %101.30 oranında nominal artış gerçekleşti.
1+1, 2+1 ve 3+1’de artış, 4+1’de azalış
Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, ağustos ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.21 oranında, 2+1 konut tipinde %0.15 oranında, 3+1 konut tipinde %0.46 nominal artış ve 4+1 konut tipinde %0.12 oranında nominal azalış yaşandı.
Yabancıya satış oranı %7.22
Ağustos ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.22’lik (son 6 aylık ortalama %6) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %36.28 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.
Banka kredisi kullanım oranı %36.23’e geriledi
Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde, ağustos ayında peşinat kullanım oranı %43.65, banka kredisi kullanım oranı %36.23 ve senet kullanım oranı %20.12 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında peşinat kullanımı %37.51, banka kredisi kullanımı %44.16, senet kullanımı %18.33 olarak gerçekleşmişti.
Stok erime hızı: %9.44
Ağustos ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %9.44 oranında erime gözlendi. Temmuz ayında stok erime hızı %11.78 oranında gerçekleşmişti.
Satışların %53.07’si bitmiş konut stoklarından
Ağustos ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %53.07’si bitmiş konut stoklarından, %46.93’ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Temmuz ayında ise satışların %66.87’si bitmiş, %33.13’ü bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.
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