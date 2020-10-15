Ağustos ayı verileri, piyasalara umut verdi
TÜİK, Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Verilerin beklentileri geçerek yıllık bazda %10.4, aylık bazda %3.4 artması piyasalara umut verdi. Normalleşme sürecinin ihracat rakamlarına pozitif yansıdığına dikkat çeken İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, yaşanılan gelişmelerin Eylül ayı sanayi üretim verileri ve büyüme rakamlarında olumlu sürprizler yapabileceğini belirtti.
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Sanayi Üretim Endeksi Ağustos verilerini değerlendirdi.
“Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların kaldırılması ile iç talepte beklenen yükselişin Haziran ve Temmuz ayına yansıyarak, sanayi üretiminde ciddi bir sıçrama yaratmıştı. Diğer taraftan parekende, ticaret ve ciro endekslerinde yükseliş rakamlara pozitif yansımaya sebep olmuştu” diyen İlker Önel, özellikle tedarik zincirlerinde pandemi kaynaklı değişimlerin yaşanmasının Türkiye’ye olan talebi az da olsa artırdığını kaydetti.
Normalleşme süreci ihracata pozitif yansıdı
İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzak yerlerden gelen siparişler ve Avrupa’da hayatın az da olsa normalleşmesi, aylık bazda ihracatımıza pozitif yansımış imalata ve tedarikçilere tekrar üretimi hızlandırma ve üretim planlarını gözden geçirmesine olanak sağlamıştır.
Pozitif etkinin Eylül ayında da devam etmesi bekleniyor
Eylül ayının satın alma yöneticileri endeksinin 50 sınırının üzerinde olup üst üste 4. kez pozitif yansıması ve parekende ticaretin ve hizmet sektörünün aylık bazda yukarı yönlü olması bize hem Eylül ayı sanayi üretim verilerinde pozitif rakamları devam ettireceğimizi göstereceği gibi büyüme rakamlarında da olumlu sürprizler yapabilir.”
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