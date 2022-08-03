Ağustos 2022 kira zam oranı belli oldu

Açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması 2022 Ağustos ayı resmi kira artış oranı olarak uygulanacak.

YÜZDE 49,65

Buna göre Ağustos 2022 kira artış oranı 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 oldu. Açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

İŞYERLERİNDE ZAMLI FİYAT TARİFESİ

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Temmuz ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasa ile birlikte 1 Ağustos 2023 tarihine kadar ev sahipleri kiracılarına aylık yüzde 25'in üzerinde zam yapamayacak. Ancak iş yerleri için aynı kapsamda değil. Yani iş yerlerinde kiracı olanlar mal sahiplerine enflasyon oranında zam yapmaya devam edecek.

KİRA ARTIŞ SINIRI YÜZDE 25

Buna göre Ağustos ayındaki kira artış oranında üst sınır yüzde 25 olarak kalacak.

AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMASI

Ağustos ayında kira sözleşmesi yenilenen kiracılara 12 aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 artış yapılacak.

Hesaplama örnekleri

Mevcut kira bedeli: 3.000 TL

Zam oranı: yüzde 49,65 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 1.489,50 TL

Zamlı kira bedeli: 4.489,50 TL

Mevcut kira bedeli: 5.000 TL

Zam oranı: yüzde 49,65 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 2.482,5 TL

Zamlı kira bedeli: 7.482,5 TL

Mevcut kira bedeli: 10.000 lira

Zam oranı: yüzde 49,65 ( 12 aylık ortalama TÜFE oranı )

Zam bedeli: 4.965 TL

Zamlı kira bedeli: 14.965 TL