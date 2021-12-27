Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açıyor

Bu yıl 80 ülkeden 774 marka katılımcısı ile 126 bin 332 ziyaretçiyi buluşturan Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın dört büyük tarım fuarından biri olan “Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı”, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Türk tarımını dünya tarımı ile 17. kez buluşturacak.

Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Orion Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenecek fuar Türk tarımını dünya tarımı ile 17. kez buluşturmaya hazırlanırken, fuara yabancı ülkelerden ilgi artarak devam ediyor. Ticari hacmin bu yıl 2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilirken, 5 günde 300 bin ziyaretçi bekleniyor. Yurt içi ve yurt dışından önemli alıcılar, üreticiler ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceği fuarda sağlık önlemleri de unutulmadı. Girişlerin sadece online bilet (www.agroexpo.com.tr) ile yapılacağı ifade edilirken, kapı girişlerinde HES kodu sorgulamaları gerçekleşecek.

Agroexpo’nun ana teması: Tarım ve iklim stratejileri

Tarım ve iklim stratejilerinin konu olacağı, bu alanda önemli donanıma sahip konuşmacıların katılım sağlayacağı panelin büyük ses getireceği düşünülüyor. Su kaynaklarının tarıma etkisinden iklimin hayvancılığa etkilerine kadar birçok başlığın panelde yer alacağı aktarıldı.

Orion Fuarcılık Genel Müdürü Burak Tan, fuar online davetiyelerinde yüzde 80 artış olduğunu belirtti. Tan, Irak, Azerbaycan, Özbekistan, Katar, Cezayir, Mısır, İran, Bulgaristan, Polonya, Fas, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere 100’ü aşkın ülkeden davet edilen ithalatçı firmaların ve alım heyetlerinin önemli bir kısmının fuara katılım sağlayacağını bildirdi.

Türk firmaları 2021 yılının haziran ayında Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetler’den gelen 287 yabancı alım heyeti yetkilisiyle bir araya gelmişti. Ticaret Bakanlığı himayesinde Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) organizasyonu ile gerçekleştirilen alım heyeti ikili görüşmelerinde, 1.5 milyar dolarlık iş hacmi gerçekleşmişti. Bunun dışında yine tüm dünyadan ziyaretçiler fuarı gezerek, stant yetkilileri ile bağlantılar kurmuştu.