Ağrı’da pancar alım töreni düzenlendi

Ağrı’da 2022-2023 dönemi 39. Pancar Alım töreni düzenlendi.

Ağrı Şeker Fabrikası bahçesinde düzenlenen 2022-2023 dönemi 39. Pancar Alım töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından katılımcalar konuşmalarını yapmak üzere kürsüye çıktı.

Düzenlenen törende konuşma yapan Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Açıkgöz, “Türkşeker tam 96 yıldır bu ülkeye hizmet eden büyük bir sanayi kuruluşu. Yüzde 36 buçukluk pazar payıyla sektörde de şeker üretim halkasının lideri. Ülkemizin toplam şeker ihtiyacı 2 milyon 700 bin ton. Türkiye’nin şeker üretim kapasitesi 3.6 milyon ton. Yani Türkiye’nin şeker üretim kapasitesi ihtiyacının üzerinde. Vatandaşlarımız bu anlamda rahat olsunlar. Türkiye’in ve sektörün gücü buna yeter” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından pancarları ilk getiren 5 çiftçiye para ödülü verildi. Kesilen hayvanın ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.