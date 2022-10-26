Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez görüldü

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez SAHA Expo’da görücüye çıktı. KAPGAN, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak.

Saha İstanbul tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha EXPO 2022’de HAVELSAN’ın geliştirdiği ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN ilk kez gösterildi. Ağır sınıf insansız kara aracı KAPGAN, 30x113 mm‘lik silah sistemi ile öne çıkıyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2 km etkin menzile sahip olacak. Silah sistemi ile birlikte 2 ton ağırlığa ulaşacak KAPGAN’a, farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de entegre edilebilecek.

KAPGAN, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşulunda, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Taktik sahada kullanılacak diğer faydalı yükler dışında gerekli görüldüğü durumlarda platform üzerinde yük taşınacak arayüzler bulunabilecek.

HAVELSAN, 2019 yılında başlattığı Dijital Birlik Teknolojileri AR-GE çalışmalarının ardından, geride kalan 3 yıl içinde 4’üncü otonom aracını üretti. 2020’de üretilen orta sınıf otonom insansız kara aracı BARKAN’ın ardından 2021 yılında dikey iniş kalkış özelliği olan bulutaltı insansız otonom hava aracı BAHA’yı üreten HAVELSAN, bu yıl da ‘Dijital Birlik’ ailesinin iki yeni üyesini sahaya sürdü.

"KAPGAN’ın testleri bittikten sonra envanter süreci gelişecektir"

İnsansız kara aracı KAPGAN hakkında açıklamalarda bulunan HAVELSAN İnsansız Hava ve Kara Araçları Proje Müdürü Veysel Ataoğlu, "KAPGAN’ın üzerinde 30x113 mm‘lik bir silahı var. Bu silahın 2 km etkin menzili bulunuyor. Hava ve kara hedeflerini kolaylıkla etkisiz hale getirebiliyor. Buradaki ana hedefimiz, araçlarımıza akıl katmaktır. Daha önce BARKAN insansız orta sınıf kara aracımızda bunu gerçekleştirmiştik. Körfez bölgeleri başta olmak üzere bu aracımızın farklı ülkelere ihracatını yapmayı hedefliyoruz. Bölgedeki ülke ve firmalarla görüşmelerimiz sürüyor. Yakın zamanda aracımızla atış ve gövde testlerini tamamlamış olacağız. Yakın zamanda KAPGAN aracımızda da BARKAN ve BAHA aracımızda uyguladığımız GPS bağımsız hareket etme kabiliyetini sağlayarak elektronik harbe karşı sahada daha iyi olacağını düşünüyorum. KAPGAN’ın hareket kabiliyeti çok yüksek. Hem sınır bölgelerinde hem de çöl bölgelerindeki arazilerde kullanımı kolay olacak. Araçlar belli testleri geçtikten sonra envantere girebiliyor. KAPGAN’ın testlerini 3-5 ay sonra bitirdikten sonra bunu sahada da göstereceğiz. Daha sonra envanter süreci gelişecektir" dedi.

KAPGAN; 5 kilometre taktik veri linki, GSM ve uydu haberleşme alt yapısı, 4 metre yükseltilebilir çevre gözetleme mastı ve yüksek teknoloji sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak gündüz/gece görüş ve faaliyet imkanı sunacak. Araca entegre kablolu veya kablosuz drone sayesinde menzil yetersiz durumlarda da röle olarak kullanılabilecek, drone entegre modem üzerinden kesintisiz haberleşme sağlanabilecek, görüş dışında kalan bölgelerde kolaylıkla drone üzerinden gözetlenebilecek. Bu sayede aracın keşif, gözetleme ve operasyon kabiliyeti de artırılmış olacak.

Karma/sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen KAPGAN; asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği, temel görevleri ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak.

KAPGAN’ın robotik kol entegrasyonu ile ergonomik ve modüler yer komuta kontrol istasyonları da kolluk kuvvetlerinin yüksek vuruş yeteneğini artırmasını sağlayacak.

KAPGAN, yerli ve özgün yazılımları, modüler mimarisi sayesinde farklı ihtiyaçlara yönelik farklı boyutlarda ve farklı tiplerde çeşitli görevleri yerine getirebilecek operasyonel konfigürasyon imkanına da sahip olacak.