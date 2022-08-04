Ağır engelli çocuğu bulanan annelere erken emeklilik imkanı

İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürü Yavuz Kurt, 2008 yılında yapılan düzenlemeyle ağır engelli çocuğu bulunan annelerin erken emekli olabilmesinin mümkün hale geldiğini, bu sayede ağır engelli çocuğu bulunan annelere pozitif bir ayrımcılık sağlandığını belirtti. Toplumda korunacak en önemli yapının aile olduğuna dikkat çeken Kurt, bu düzenlemelerle engelli çocuğu bulunan annelerin hem fazladan prim günü kazandığına hem de emeklilik için gereken yaş hadlerinden indirim yapıldığına dikkat çekti.

İzmir SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan sigortalı kadınlara erken emekli olabilme imkânı sağlandığını ifade ederek, bu düzenlemeden, işçi, esnaf, memur veya tarım işçisi olarak çalışan kadınlar yararlanabildiği gibi isteğe bağlı sigorta primi ödeyen annelerin de yararlanabileceklerini söyledi.

Kimler ağır engelli sayılır

Ağır engelden bahseden Kurt, “Vücudunda meydana gelen arızalar veya düçar olduğu tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden günlük gereksinimlerini tek başına yerine getiremeyen ve başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli olan kişiler ağır engelli sayılıyor. Bir başka ifade ile engel oranı yüzde 50’nin üzerinde olup günlük yaşam aktivitelerini başkasının yardımı olmadan yerine getiremeyenler ağır engelli kabul edilmektedirler” dedi.

Yararlanma şartları

Uygulamadan yararlanabilmek için bazı şartlar olduğunu anlatan Kurt, “Kadının sigortalı çalışması ya da isteğe bağlı sigorta primi ödemesi, sigortalı çalıştığı dönemde de engelli çocuğunun bakımını üstlenmesi, çocuğun evlenmemiş olması, sigortalı boşanmış ise çocuğun velayetinin mahkeme tarafından sigortalı anneye verilmiş olması, çocuğun bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz, sürekli ve yatılı olarak faydalanmıyor olması gerekmektedir” diye konuştu.

Hem yaş hem de günde indirim sağlanıyor

Uygulamanın 01 Ekim 2008 tarihinden sonra geçen çalışma sürelerini kapsadığını kaydeden Kurt açıklamasını şöyle tamamladı: “Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalıların 2008 yılı ekim ayı başından sonra geçen prim ödeme yani çalışma gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indiriliyor. Bu imkândan yararlanmak isteyen annelerin engelli çocukları için tıp fakülteleri ya da devlet hastanelerinden uygun sağlık kurulu raporu alarak SGK İl Müdürlüklerine yahut ilçelerde kurulu Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvurabilirler.”