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AGİ tarihe karışıyor! İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…İşte yeni asgari ücretle değişenler...

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücret rakamları açıklandı. 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve asgari ücret 4253 lira oldu. Asgari ücrete gelen zam oranıyla birlikte sadece asgari ücretlileri değil çalışan ve emeklileri de ilgilendiren artışlar meydana geldi.

Ekonomi 17.12.2021, 15:21 17.12.2021, 16:05
AGİ tarihe karışıyor! İşsizlik maaşı, 65 yaş aylığı…İşte yeni asgari ücretle değişenler...

Aylardır Türkiye gündemini meşgul eden asgari ücret tartışmalarında sona gelindi. Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi.

Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Asgari geçim indirimi, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, evde bakım parası, Genel Sağlık Sigortası primi, SGK idari para cezaları gibi kalemlere asgari ücrete gelen artış oranında zam yapılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI

İşsizlik maaşı da asgari ücretle birlikte yükseliş yaşayacak. Çalışanın ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı kadar işsizlik maaşı ödeniyor. En fazla işsizlik ödeneği ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre 2021'de işsizlik maaşı en düşük 1.420,14 liraya, orta kademede 1.688,91 liraya, en yüksek de 2 bin 840,28 liraya çıkmıştı. 2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI

Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret zammı kadar arttı.

2021’de doğum ve askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 lira, en yüksek ise 286,20 lira olmuştu. Yeni rakamlar ise en düşük 57.43 lira en yüksek 430.8 lira oldu.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de asgari ücret zammı kadar arttı. ödemeleri de yeni asgari ücretle birlikte yükselecek.Geliri brüt asgari ücretin 3'te birinin altında olan kişilerin primlerini devlet karşılıyor. Geliri bunun üzerinde olanlar ise primlerini kendisi ödüyor. Ödenen aylık prim tutarı ise brüt asgari ücretin yüzde 3’ü kadar oluyor.GSS primi 2021'de 107,32 liraya çıkmıştı. 2022’de 161.55 lira olarak uygulanacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ

2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1301 lira olarak uygulanacak.   2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1558 lira olacak.  

AGİ ÖDEMESİ

Tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret zammı oranında artacak. İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim tutarını kişi kendi belirlese de primin üst ve alt sınırı var. En az brüt asgari ücretin yüzde 32’si, en çok da brüt asgari ücretin 7,5 katının yüzde 32’si kadar prim ödenebiliyor.2021 yılında isteğe bağlı sigorta yaptıracaklar en az 1.144,8 lira ödedi. Primlerini yüksekten ödemek isteyenler ise en çok 2021’de 8 bin 586 lira yatırdı.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ KESİNTİLERİ

2022 yılında en düşük prim 1722 lira, en yüksek prim de 12 bin 925 lira oldu. Çalışanların her ay brüt maaşlarından yüzde 3 kesilerek, Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) aktarılıyor. 45 yaş altı çalışanların işverenleri tarafından sisteme dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES’te maaşlardan yapılan kesinti tutarı da artacak.

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