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Ağbal: "139 milyar bütçe açığı öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor. Bütçenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıklayan Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 138,9 milyar TL belirlediklerini bildirdi.

Ağbal: "139 milyar bütçe açığı öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi hakkında basın toplantısı düzenliyor. Bütçenin bugün TBMM'ye sunulacağını açıklayan Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini 138,9 milyar TL belirlediklerini bildirdi.

17 Ekim 2019 Perşembe 10:52
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Ağbal: "139 milyar bütçe açığı öngörüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Ağbal, 2020 yılında bütçe açığı tahminini ise  138,9 milyar TL belirlediklerini aktardı.

Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 

* Mali disiplin ekonomi politikalarımızın en önemli bileşenlerinden biri.

* Bütçe dengesinin hedefler içinde kalması temel amacımız olacak

 * 2020 yılının bütçe politikasının en önemli hedeflerinden biri enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarının kalıcı bir şekilde tesisi olacaktır.

* İç tasarruflarımızın artırılması, finansal istikrarımızın güçlendirilmesi önemli önceliklerimizden birini oluşturacak 

Bütçe açığı tahmini 138,9 milyar lira 

* 2020 yılında bütçe açığı 138,9 milyar TL olarak öngörüldü. 2020 yılında bütçe giderleri 1 trilyon 95,5 milyar lira, faiz hariç giderler 956,5 milyar lira olarak öngörülmüştür. Bütçe gelirleri 956,6 milyar lira, vergi gelirleri 784,6 milyar lira, bütçe açığı 138,9 milyar lira olarak tahmin edildi.

En büyük kaynak eğitime

Ağbal bütçede ayrılan kaynakları da açıkladı. Buna göre 2020 yılı bütçesinden en fazla kaynak 176,1 milyar lira ile eğitime ayrılacak.

Bütçeden ayrılan diğer kaynak kalemlerinden öne çıkanlar şöyle: 

* Savunma harcamaları için 141,1 milyar lira,
* Tarım yatırımları için ayrılan bütçe 33,4 milyar lira,
* Reel kesime yapılan destekler 44,5 milyar lira,
* Kamu ve özel sektörün AR-GE harcamaları için 5,5 milyar lira,
* Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarılan devlet katkısı tutarı 5,1 milyar lira

Son Güncelleme: 17.10.2019 10:57
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