Ağbaba: "Destek isteyen esnafa icra memuru gönderiyorlar"

EKONOMİK SOSYAL KONSEY BU ŞARTLARDA TOPLANMAYIP NE ZAMAN TOPLANACAK?

DESTEK İSTEYEN ESNAFA İCRA MEMURU GÖNDERİYORLAR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Pandemi döneminde milyonlarca emekçi ve esnafın evine ekmek götüremeyecek noktaya geldiğini belirterek, ‘Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?”diye sordu. Ağbaba, kepenk kapatma noktasına gelen esnafa icra gönderilmesini de ‘vicdansızlık’ olarak değerlendirdi.

CHP İşçi Sendikaları, Esnaf-Sanatkarlar ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,TBMM’de görüşülmesine başlanacak bütçenin, milyonlarca emekçinin, işsizin, emeklinin,esnafın değil, iktidarın ve sarayın bütçesi olduğunu belirtti.Ağbaba, asgari ücret belirleme süreci, esnafların içinde bulunduğu durum ve Ekonomik-sosyal konsey ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BU TABLO DÜNYA LİDERİ ÜLKEYE YAKIŞMIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba; “Yapılan araştırmalara göre 2020 Kasım ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.516 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8.197 TL olduğu ülkemizde, milyonlarca emekçi 2 bin 324 lira maaşla geçinmeye çalışıyor. Açlık sınırının bile altında bir ücretle insanları köle düzeninde çalışmaya zorlamak dünya lideri! Ülkeye yakışmıyor” dedi.

TÜM ESNAFLARI BATIRIN DA KURTULUN

“Sadece emek dünyası zorda değil, pandemi ile birlikte onların yanına büyük bir kitle daha eklendi: Esnaflarımız.”diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ 16 Mart 2020 tarihinde faaliyetleri durdurulan ve halen açılmasına izin verilmeyen en az 14 bin 224 işyerine, 17 Kasım 2020 tarihli kararlar ile en az 369 bin 804 işyeri eklendi. Bu kararlarla en az 90 bin 684 işyerinin faaliyetleri durduruldu.Türkiye’nin dört bir yanından esnafların feryatları yankılanıyor.Cumhurbaşkanı ‘Abartılı’ bulsa da kiralarını ödeyemeyen, vergisini yatıramayan, çektikleri kredilerin taksitlerine para bulamayan, evinin ihtiyaçlarını karşılamak için enstrümanlarını satan ve nihayetinde evine ekmek götüremeyen esnaflar çok zor günler geçiriyor. Esnaf batmakla kalmadı. Bugün kapıya dayanan icra memurlarına ödeyemediği vergi ve krediler yüzünden evinin eşyasını kaptırmamaya uğraşıyor.On binlerce esnaf isterken, kapılarına icra memurları gönderiliyor.Tüm esnafları batırın da kurtulun “ifadelerini kullandı.

EKONOMİK SOSYAL KONSEY 11 YILDIR TOPLANMIYOR

Ağbaba açıklamasının devamında ; “19 yıl önce kurulan, AKP’nin, 2010’daki anayasa referandumunda oy istemek için paketin içine alıp, anayasal nitelik kazanan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) 11 yıldır toplanmadı. Ekonomik ve Sosyal Konsey’in toplanmaması AKP’nin yönetim anlayışını ortaya koyan önemli bir göstergedir. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışının tek adam üzerine giydirilmiş halidir. Fikir alışverişinin olmadığı, herşeye tek bir kişinin karar verdiği bu yönetim sistemi ülkeyi açlığa, yokluğa,iflasa sürüklemeye devam ediyor. Ekonomik Sosyal Konsey, koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik ve sosyal bunalımları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak?” dedi.

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