Afyonkarahisar’da ayçiçeklerde yüksek verim bekleniyor

Afyonkarahisar’da yüzde 75 hibe ile ekilen ayçiçeklerin, yağışların da etkisiyle rekoltesinin yüksek olması bekleniyor. Hibe almayan çitçilerinde ayçiçek ektiği gözlenirken, çitçilerin yüzü gülüyor.

Afyonkarahisar genelinde birçok çiftçi tarafından bu yıl rekoltesi yüksek ayçiçek tohumları ekildi. Yüzde 75 hibe ile çitçilere verilen tohumların veriminin yüksek olması bekleniyor.

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Derbent köyünde de çitçiler tohum hibesi almamasına rağmen tarlalarına yağlık ayçiçek ektiler. Trakya’da geliştirilen yüzde 100 yerli tohumları tarlasına eken Derbent köyündeki Çiftçi Mustafa Kanat, tamamen yerli yağ verimi yüksek tohumları tarlalarına ektiklerini belirtti. Geçen yıl yaşanan fahiş yağ fiyatlarını önlemek adına bu yıl ayçiçek ektiklerini aktaran Kanat, hiçbir hibe de almadıklarını söyledi. Kanat, “Geçen yıl bazı gıda ürünlerinde olduğu gibi ayçiçek yağında da fahiş fiyat uygulandı. Biz bunun önüne geçmek adına hibe almadığımız halde tarlalarımıza yüksek verimi olan yüzde 100 yerli hibrit ayçiçek tohumu ektik. Yağışlarında etkisiyle şuanda yemyeşil olan tarlalarımızda ayçiçeklerin çok güzel çıkımı var. İnşallah çok yüksek verim bekliyoruz” diye konuştu.