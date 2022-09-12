Afşin’in aromatik yağları ve kozmetik ürünleri İngiltere yolcusu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta bahçesinden elde edilen aromatik yağlar ve kozmetik ürünleri, İngiltere merkezli bir firma üzerinden yurt dışı pazarına ulaştıracaklarını bildirdi.

Başkan Güven, ilçede başlattıkları tarımsal yatırımlar sayesinde kullanıma uygun olmayan arazilerde lavanta üretimi yaparak kırsal kalkınmayı başlattıklarını belirterek, lavantadan elde edilen ürün sayısı ve kalitesini artırdıklarını ifade etti.

Türkiye’nin en büyük tek parça lavanta bahçesini kurup, yağ çıkarma merkezi, kozmetik ve aromatik bitkilerle bal ve arı ürünleri üretim tesislerini oluşturduklarını anlatan Başkan Güven, “Biz şehrin ekonomisinin kalkınması için Elbistan ve Afşin topraklarını değerlendirmek istedik. Verimli olmayan arazilerde ve verim sorunu yaşanan arazilerde üretebileceğimiz ürünleri keşfedip çiftçilerimiz ile tanıştırıp bu alanları yeniden tarımsal araziye kazandırmayı planladık. Çiftçimizin daha çok para kazanmasını arzuladık ve aromatik bitkilerle ilgili bir yol haritası çizdik. Önce kendimiz yapıp çiftçiye örnek olduk. Daha sonra yan çıktılarını değerlendirdik. Ürettik ve katma değerini artırmamız lazımdı. Kalkınma ajanslarının desteği ile yağ çıkarma tesislerini oluşturduk. Katma değer gidiyor bu kez kozmetiğe de dönüştürüp dolum tesislerini kurduk. Daha sonra aromatik bitkilerle bal ve arı ürünleri ikili oluşturduğu için Türkiye’nin ilk arı evini oluşturduk” dedi.

Ürettikleri aromatik yağ ve kozmetik ürünleri ilk olarak İngiltere’ye pazarlayacaklarını söyleyen Başkan Güven, “Eylül ayı içerisinde bir Avrupa ülkesinde teslim yapmamız gerekiyor ve siparişleri aldık. Yurt içinde de dağıtım kanalı ile çalışmalara başladık. Yurt içinde ve yurt dışında tek bir kanaldan dağıtımları yapacağız. Elektronik ortamlarda da satış işlemleri başlıyor. Bu işi yapan dünyaya tanıtan firmalar artık bizim ‘Efsus’ markalı kozmetik ürünler ve aromatik yağları da Avrupa tüketicisiyle buluşturacak. İngiltere merkezli bir firma üzerinden yurt dışı pazarlamamıza başlıyoruz. Eylül ayı içinde yetiştirmemiz gereken siparişler var ve onun gayretindeyiz. Makine kurulumları tamamlandı. Ekonomik getirisine ise zamanla şahit olacağız. Aromatik yağlar ve kozmetik ürünler ile Afşin Belediyesine kaldıraç etkisi yapacak seviyede gelir elde edeceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.