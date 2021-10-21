Türkiye’nin Afrika ile ilişkilere verdiği öneme işaret eden Ticaret Bakanı Muş, "Afrika’nın her alanda kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği Komisyonu (AUC) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu’na katıldı. Etkinlik çerçevesinde Bakanlar Toplantısı’na katılan Muş, daha sonra Afrika Birliği Komisyonu (AUC) Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Sanayi ve Madencilik Komiseri Albert Muchanga, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dış Ticaret Bakanı-Dönem Başkanı Jean Lucien Bussa Tongba ile birlikte açıklamalarda bulundu. Bakan Muş, bir araya gelen 3 bine yakın Afrikalı ve Türk iş insanlarının verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

"5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2020 yılında 25 milyar dolara ulaştı"

Bakan Muş, bu buluşma ile birlikte Afrika’nın 45 ülke ve 4 bölgesel örgütün temsil edildiğini vurgulayarak, "Ekonomi ve İş Forumu vesilesiyle bir araya gelen 3 bine yakın Afrikalı ve Türk iş insanlarının verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini görüyorum. Afrika ile ilişkilerimizi büyük önem atfediyoruz. 2003 yılında Afrika ülkeleri ile ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi stratejisini başlatarak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi dengeli bir şekilde geliştirmeyi hedeflemiştik. Bu stratejinin sonucu olarak Türkiye’nin Afrika ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2020 yılında 25 milyar dolara ulaşmıştır. 2003 yılında 2,1 milyar dolar olan ihracatımız, 2020 yılına gelindiğinde 15,2 milyar dolara, 2003’te 3,3 milyar dolar olan ithalatımız ise 2020 yılında 10 milyar doları aşmıştır. Aynı dönemde Afrika’daki Türk yatırımları 6 milyar dolar seviyesine, Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen müteahhitlik projelerinin değeri ise 77 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

"Afrika’nın her alanda kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Türkiye ile Afrika ilişkilerini daha da geliştirmek için Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayılarını 43’e yükselttiklerinin altını çizen Bakan Muş, "Ticaret müşavirliklerinin sayısını ise 26’ya çıkardık. Türk Hava Yolları Afrika kıtasında 58 farklı noktaya uçuş gerçekleştirmektedir. Türkiye olarak asıl amacımız kıta ülkeleri ile eşit ortaklık, karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkesi temelli ilişkilerimizi tesis etmektir. Kıtanın birçok ülkesinde sağlık, altyapı, lojistik ve kadın girişimciliği konularına öncelik verecek kalkınma programlarını destekledik. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afrikalı dostlarımızın yanında olacağız. Kazan kazan ilkesi temelinde şekillendirmeye çalıştığımız ilişkilerimizi gelecek dönemde de güçlendirecek ve Afrika’nın her alanda kalkınmasını ve küresel sistemde hak ettiği yeri bulmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Muş, toplantıya 45 ülke ve 4 bölgesel örgütlerden farklı düzeyde katılımın olduğunu dile getirerek, "İkili ve çoklu görüşmelerimizde ekonomik ilişkilerimizin önemine değindik. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantının Türkiye ile Afrika ortaklığını geliştirmek konusunu gündeme aldık. 1 Ocak 2021 tarihinde fiilen yürürlüğe giren Afrika kıtasal serbest ticaret alanına ilişkin gelişmeleri ülke olarak yakından takip ediyoruz. Söz konusu ticaret alanının Türkiye ve Afrika arasındaki iş birliği olanaklarının artıracağını bir kez daha teyit etmiş bulunuyoruz. İki gün boyunca çok önemli görüşmeler olacaktır. C2B ve B2B toplantılar bugün ve yarın gün boyunca devam edecektir. Firmaların burada karşılıklı olarak varacakları mutabakatlarla, gelecek dönemle alakalı olarak çok önemli bir ivme yakalanacaktır" açıklamalarında bulundu.