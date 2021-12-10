Adm ve Gdz Elektrik, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için sokakları turuncu ışıkla aydınlattı

ANKARA (AA) - Adm ve Gdz Elektrik, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) "Kadınlara Yönelik Şiddete Son Kampanyası kapsamında farkındalık yaratmak için sokaklarını turuncu ışıkla aydınlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektrik dağıtımını yapan Adm Elektrik ile İzmir ve Manisa illerinin elektrik dağıtımını yapan Gdz Elektrik, kadına yönelik şiddetin son bulması için küresel ölçekte düzenlenen ve her yıl 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam eden16 günlük aktivizm kampanyasına katıldı.

Adm ve Gdz Elektrik, hizmet noktalarında belirlenen caddeleri turuncu ile aydınlatarak kadına yönelik şiddete kayıtsız kalmadığını gösterdi. Eşit hayat yaklaşımıyla toplumsal cinsiyet eşitliği sağlamak üzere çalışmalara odaklanan Adm ve Gdz Elektrik, elektrik direklerini turuncu renklendirdi ve sokakların turuncu aydınlatılmasını sağlayarak kampanya süresince kadınlara yönelik uygulanan şiddete dikkati çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2014 yılında kadına yönelik şiddeti "küresel salgın" olarak ilan etmesinin ardından, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı 16 günlük aktivizm kampanyası başlattı. Kampanya süresince şiddete karşı kayıtsız kalmamaya ve ses çıkarmaya dikkat çekmek amacıyla her sene "Dünyayı Turuncuya Boya" sloganıyla kadına yönelik şiddetten arınmış bir dünyayı temsil eden turuncu temalı aktiviteler düzenleniyor.























