Adıyaman’dan, Tunus’un MasterChef’ine

Beş yıl önce memleketi Adıyaman’a açtığı fabrikasında ürettiği tencere, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyalarını 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyor.

İstanbul’da 44 yıl önce fabrika açan ve mutfak eşyaları üreten Özger kardeşler, 5 yıl önce doğdukları topraklara da fabrika açtı. İstanbul’da 220 kişiye istihdam sağlayan Özger kardeşler, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine açılan fabrikada da 230 kişiye istihdam sağlamaya başladı. İstanbul’da granit, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde ise çelik mutfak ürünleri üretiliyor. Tencere, tava, çaydanlık üretimi yapılan fabrika, Avrupa ülkelerinin tamamı olmak üzere dünyada 6 kıtada 90 ülkeye ihracat yapıyor.

OMS Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özger, yılların tecrübesiyle dünyadaki çeşitli fuarlara katılarak pazar ağlarını genişlettiklerini dile getirerek, “1976 yılında kurulan OMS’de, çelik üretimini son 5 yıldır Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurulan fabrikada yapıyoruz. Granit yani yapışmaz teflonları İstanbul’da üretiyoruz. Şuanda yaklaşık 90 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika’sı, Avrupa’sı, Ortadoğu ağırlıklı bu 90 ülkenin içerisinde yer alıyor. Adıyaman’daki fabrikada 230, İstanbul’daki fabrikada 220 kişi istihdam ediliyor. Bizler yurt dışındaki fuarların neredeyse tamamına katıldık. Ağımızı böyle genişlettik. Ayrıca Tunus’taki MasterChef programına sponsor olduk. Orada Masterchef’i OMS sunuyor” dedi.

OMS İhracat Müdürü Talha Özger ise “2016 yılında baba toprağı Adıyaman’da yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine 35 bin metrekare kapalı alanda çelik tencere üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizi 6 kıtada 90 ülkeye ihraç ediyoruz. Bunlardan bazıları Ortadoğu bölgesinde Mısır, Cezayir, Tunus gibi ülkelerde, Avrupa’nın tamamında, Güney Amerika bölgelerinde, Rusya’da, Ukrayna’da, Özbekistan’da, Türkmenistan’da, Kazakistan’da bölge bayiliklerimiz mevcut. Tunus’ta düzenlenen MasterChef yemek programına sponsor olduk. Burada ciddi, güzel geri dönüşler aldık. Ürünlerimize talep arttı. Made in Turkey markasını daha iyi konumlandırmaya başladık. Ülkemizin kaliteli ürünler yaptığını, iyi servis verdiğini müşterimize sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.