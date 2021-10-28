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Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hizmet veren bir lokanta artan maliyetlere inat üç çeşit yemeği 10 liradan vatandaşlara sunuyor.

Ekonomi 28.10.2021, 15:44
Adıyaman’da bir tost fiyatına üç çeşit yemek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hizmet veren bir lokanta artan maliyetlere inat üç çeşit yemeği 10 liradan vatandaşlara sunuyor.

İşletme sahibi Mehmet Sinan Yılmaz, ekonomik kriz söylemlerine rağmen üç çeşit yemeği 10 TL’ye verdiğini, lezzet ve kaliteden ödün vermediğini, bu şekilde vatanına ve milletine hizmet ettiğini söyledi. Yılmaz, “Kaliteli ve hijyenik bir ortamda yapılan yemeklere halkımız gerçekten büyük rağbet gösteriyor. Çünkü yemeklerimiz hem ucuz hem lezzetli hem de kaliteli. Artan maliyetlere ve ekonomik kriz söylemlerine rağmen üç çeşit yemeği 10 liradan vatandaşların hizmetine sunuyoruz. Hem kaliteli hem de ucuz olduğu için vatandaşlar bizim yemek çeşitlerimizi tercih ediyor. Biz de fazla satış ve sürüm yaparak kazanmaya çalışıyoruz. Bazı lokantalarda bir tabak yemek 25 veya 30 liraya satılırken, bizler burada 3 çeşit yemeği bu fiyatların yarısına veriyoruz. Dolayısıyla esnaf memur öğrenci herkes bu hizmetten çok memnun. Uygun fiyatlarla düğün ve taziye yemeklerini de yaparak, vatandaşlarımıza büyük bir ekonomik kolaylık da sağlıyoruz. Yani bir tost fiyatına 3 çeşit yemek hizmeti veriyoruz. Bu anlamda vatandaşların memnuniyeti yüzüne yansıyınca onların ettiği dualar da bize kar kalıyor. Dolayısıyla hijyenik ve sağlıklı bir ortamda hazırladığımız yemeklere vatandaşın büyük ilgi göstermesi bizi de ziyadesiyle memnun ediyor. Gücümüzün yettiği kadarıyla bu fiyatlarla yemeklerimizi halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Üç çeşit yemeği uygun fiyatlarla yemekten memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar ise işletme sahibi Mehmet Sinan Yılmaz’a teşekkür ederek bu hizmetin diğer lokantalara da örnek olmasını istedi.

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